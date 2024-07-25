Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Pasangan Zodiak yang Berpotensi Sering Bertengkar, Gara-gara Sifat Berlawanan

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |20:00 WIB
3 Pasangan Zodiak yang Berpotensi Sering Bertengkar, Gara-gara Sifat Berlawanan
Pasangan Zodiak yang Berpotensi Sering Bertengkar (Foto: KamranAydinov/Freepik)
SETIAP hubungan asmara pasti menghadapi tantangan, terutama ketika dua orang dengan sifat yang berlawanan berusaha menyatukan diri. Pertengkaran sejatinya adalah bagian alami dari setiap hubungan, tetapi potensi untuk terjadinya pertengkaran hebat bisa meningkat ketika karakter dan sifat yang sangat berbeda.

Zodiak sering digunakan sebagai panduan untuk memahami karakter dan kecocokan seseorang. Dalam hubungan asmara, perbedaan karakter antar zodiak bisa menjadi sumber konflik, terutama bagi pasangan yang memiliki sifat berlawanan.

Berikut ini adalah tiga pasangan zodiak yang cenderung terlibat pertengkaran hebat karena punya sifat berlawanan, sebagaimana telah dilansir melalui Bustle, Sabtu (27/7/2024)

1. Aries dan Scorpio: Aries cenderung mudah marah dan cepat kehilangan kesabaran, seringkali berbenturan dengan sifat Scorpio yang biasanya menyimpan amarah dan melepaskannya secara tiba-tiba. Keduanya sama-sama memiliki sifat kompetitif dan defensif, sehingga konflik antara mereka bisa menjadi sangat intens.

 

