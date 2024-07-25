Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak Berpotensi Jadi Pemberontak, Sulit Diatur?

Dita Pramesti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |15:00 WIB
3 Zodiak Berpotensi Jadi Pemberontak, Sulit Diatur?
Zodiak Berpotensi Jadi Pemberontak (Foto: Drobotdean/Freepik)
A
A
A

SETIAP individu memiliki kepribadiannya masing-masing, termasuk pastinya ada beberapa orang yang memang terlahir dengan jiwa pemberontak. Mereka cenderung menolak aturan-aturan kaku dan batasan yang ada di sekitar hidup mereka.

Orang-orang tersebut juga seringkali memiliki pandangan dan jalan yang berbeda dari orang lain kebanyakan. Berdasarkan astrologi, ada beberapa zodiak yang dikenal dengan karakter atau sikap pemberontaknya. Mereka tidak suka diatur dan selalu berusaha mendobrak batasan.

Dikutip Bustle, Sabtu (27/7/2024), berikut ulasan tiga zodiak yang terlahir sebagai pemberontak menurut seorang ahli astrologi dan penasihat spiritual, Letao Wang.

1. Aries: Aries dikenal sebagai sosok yang berani, impulsif, dan penuh semangat. Mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, tetapi juga sering keras kepala dan sulit diatur.

Aries selalu ingin menjadi yang pertama dan terbaik, tanpa peduli dengan pandangan orang lain. Mereka bisa saja melanggar aturan dan tidak segan menentukan jalan hidupnya sendiri.

“Mereka mungkin menolak mengikuti perintah secara membabi buta dan lebih memilih untuk menentukan jalannya sendiri,” ungkap Letao Wang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
