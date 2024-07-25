Sukses Berdiri Setahun, Akasia 365mc Indonesia Gelar Celamsbration

TEPAT hari ini, Kamis (25/7/2024) Akasia 365mc Indonesia menggelar acara perayaan pertamanya yang bertajuk Celamsbration. Perhelatan yang diselenggarakan Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Kamis (25/7/2024 ini dihelat sebagi tanda pencapaian penting dalam satu tahun perjalanan keunggulan dan inovasi di Indonesia.

Tak sekedar memperingati pencapaian perusahaan, terselenggaranya acara ini juga sebagai bukti komitmen akasia 365mc Indonesia dalam menyediakan pelayanan terbaik dengan kualitas internasional bagi semua orang yang membutuhkan solusi efektif pembentukan tubuh.

Dalam acara tersebut, turut hadir dokter ahli dan praktisi terkemuka di bidangnya, hal itu tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang manfaat serta prosedur yang aman dalam teknologi sedot lemak terkini.

Foto: MPI/ Danandaya

Para tamu undangan yang hadir, memiliki kesempatan untuk bertanya langsung kepada para dokter ahli tentang prosedur dan aspek keamanan teknologi terbaru dengan menggunakan teknik hisap, yaitu Local Anesthetic Minimal-Invasive Technique (Lams) yang dilakukan tanpa sayatan.

Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, sekaligus Direktur akasia 365mc Indonesia, dr. Gwendy Aniko mengaku antusias atas terselenggaranya acara ini. Ia mengaku senang bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan para pasien.

“Kami berharap acara ini dapat menjadi platform yang bermanfaat untuk memahami lebih dalam tentang Lams sebagai solusi untuk mengatasi kelebihan lemak tubuh," kata Dr. Gwendy ketika ditemui MNC Portal langsung di lokasi acara.