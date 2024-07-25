Suka Ketenangan, 3 Zodiak Ini Lebih Suka Liburan Diam-diam

SIAPA bilang liburan harus selalu ramai, bergerombol dan penuh dengan aktivitas? Bagi beberapa zodiak, ketenangan dan privasi adalah kunci untuk menikmati waktu berharga. Ada beberapa zodiak yang lebih suka liburan diam-diam, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk ibu kota.

Mereka adalah tipe orang yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan tenang dan santai. Melansir dari Bustle, Sabtu (27/7/2024), simak ulasan tentang tiga zodiak yang paling menyukai ketenangan dan liburan secara diam-diam.

1. Cancer: Cancer sering merasa sulit untuk meninggalkan pekerjaan karena mereka sangat peduli dengan kebutuhan orang lain. Mereka mungkin menunda liburan sampai benar-benar merasa lelah, tetapi bahkan saat itu, mereka cenderung tetap membantu dari jarak jauh.

Para Cancer akan tetap memantau email dan pekerjaannya, sambil duduk santai di kursi pantai.