HOME WOMEN LIFE

Kenalan dengan Putri Setiawan, Selebgram Cantik yang Jadi Beauty Influencer

Highend , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:03 WIB
Kenalan dengan Putri Setiawan, Selebgram Cantik yang Jadi Beauty Influencer
Selebgram Cantik Putri Setiawan. (Foto: Highend)
A
A
A

PERJALANAN Putri Setiawan sebagai seorang konten kreator selalu didasari oleh niatnya untuk berbagi ilmu dan kebaikan. Mantan pekerja IT ini sangat pandai memposisikan dirinya di depan dan di sekitar kamera serta berupaya membuat konten yang jujur.

Seperti dilansir HighEnd, Putri menceritakan bagaimana perjalanan pembuatan konten membantunya menjadi orang yang lebih baik. Selain berbagi video tentang tata rias dan perawatan kulit, fesyen, perjalanan, dan gaya hidup, ia kerap memposting ide gaya rambut yang mudah diikuti.

“Hal yang menakjubkan adalah saya dapat menjangkau audiens yang berbeda. Saya suka karena saya terjun dan menunjukkan siapa saya,” kata Putri.
Putri Setiawan
"Semuanya bermula ketika saya memulai perusahaan softlens saya, Jeju Lens, dan saya ingin mempromosikan produk saya tidak hanya untuk penjualan, tetapi agar orang tahu bahwa kualitasnya bagus dan mereka terlihat cantik saat memakainya. Saya rasa pesan tersebut diterima dengan baik karena saya tidak lagi fokus pada produk, tetapi mengeksplorasi dan mengungkapkan diri," papar dia.

Lantas, apa arti kecantikan atau beauty bagin Putri? Menurutnya, kecantikan mencakup tiga kategori: inner, outer, dan reachable. 
Putri Setiawan
“Semua orang cantik dari dalam, ini bisa didapatkan dari kebahagiaan dan masih banyak lagi. Kecantikan dari luar, bagaimanapun, memerlukan upaya dari manusianya, bagaimana kita keluar dari zona nyaman untuk mulai menambahkan sentuhan-sentuhan yang mempercantik diri agar terlihat lebih menarik dari luar," katanya. 

Sebagai seorang kreator, Putri dicintai oleh para pengikutnya karena kontennya, tetapi mereka juga sangat terkesan dengan kecerdasan dan selera humornya. Dia selalu ingin bereksperimen dan mengeksplorasi hal-hal baru.

“Untungnya karir ini tidak dibatasi oleh waktu. Saya biasanya menghabiskan hari-hari saya dengan jalan-jalan dan mencoba produk kecantikan berdasarkan rasa ingin tahu saya, seperti kosmetik, perawatan kulit dan lainnya,” jelasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
