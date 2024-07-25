Atlet Lari Asal Kenya Pakai Sepatu Sneaker Buatan Robot di Olimpiade Paris 2024

ATLET lari jarak jauh asal Kenya, Hellen Obiri, berpotensi mencetak sejarah baru di ajang Olimpiade Paris 2024. Bukan hanya karena kemampuan larinya yang luar biasa, tetapi juga karena pilihan sepatunya pada ajang bergengsi dunia itu.

Obiri dilaporkan akan bertanding menggunakan Cloudboom Strike LS dari On, yang merupakan hasil dari teknologi semprot dari merek LightSpray. Sepatu ini dibuat hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, dengan cara menyemprotkan bahan khusus ke bentuk kaki pemakainya.

Teknologi LightSpray ini, mampu langsung membentuk sepatu sesuai bentuk kaki. Bahkan, para atlet lebih menyukai memakai sepatu ini bisa langsung digunakan tanpa kaus kaki, karena begitu pas dengan bentuk kaki.

Proses pembuatan sepatu ini terbilang revolusioner, sebab bagian atas sepatu yang biasanya sulit dibuat karena harus ada jahitan, lem, kawat, dan kain yang fleksibel, namun kini bisa dibuat dengan cepat dan presisi menggunakan teknologi semprot.

Ilmarin Heitz, direktur senior sepatu On, mengatakan bahwa proses pembuatan sepatu ini sebenarnya masih menggunakan pola 2D yang kemudian dibentuk menjadi 3D yang kompleks.

Hellen Obiri (Foto: Instagram @hellenobiri)

“Ini hanya menggunakan pola 2D, dan kami mencoba membungkusnya di sekitar bentuk 3D yang sangat kompleks,” kata Ilmarin.