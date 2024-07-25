Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pertama Kalinya Sejak 65 Tahun Berdiri, Barbie Luncurkan Boneka Tunanetra

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |14:59 WIB
Pertama Kalinya Sejak 65 Tahun Berdiri, Barbie Luncurkan Boneka Tunanetra
Barbie Tunanetra Pertama. (Foto: Instagram)
BARBIE merupakan boneka yang populer untuk anak-anak. Barbie pun kerap menggambarkan sosok perempuan cantik, dengan tubuh yang proporsional. Seiring dengan perubahan zaman, Barbie pun ikut berubah dari yang berwarna putih hingga berwarna hitam.

Bahkan kini Mattel, pembuat boneka Barbie asli,  merilis boneka Barbie difabel pertamanya setelah 65 tahun hadir untuk melengkapi koleksinya. Pembuat mainan Amerika itu mengatakan boneka itu dibuat untuk mewakili anak-anak tunanetra dan orang tunanetra di masyarakat.

"Kami memahami bahwa Barbie lebih dari sekadar boneka, dia mewakili ekspresi diri dan dapat menciptakan rasa memiliki," kata Krista Berger, presiden Barbie dan kepala boneka global di Mattel seperti dilansir dari The Guardian.

Barbie

Mattel bekerja sama dengan American Foundation for the Blind untuk memastikan bahwa segala sesuatu tentang boneka itu, mulai dari mata hingga pakaiannya, secara akurat mewakili orang buta dan tunanetra. Boneka Barbie berwarna gelap memiliki tongkat berwarna putih, dan matanya sedikit menghadap ke atas untuk mencerminkan tatapan buta.

Berdasarkan hasil konsultasi dengan anak tunanetra, perusahaan memutuskan untuk membuat boneka tersebut dengan pakaian berbahan kain taktil, antara lain kaos satin berwarna merah muda dan rok tulle ungu. 

Detail seperti penutup bundar di bagian belakang atasan boneka dan karet pinggang rok dibuat untuk memudahkan pemakaian pakaian. Kemasannya juga lebih mudah diakses. Kata Barbie tertulis dalam huruf braille di bagian depan kotak.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
