HOME WOMEN LIFE

Tampilan Menawan Nayla Denny Purnama, Pemeran Vina di Film Vina: Sebelum 7 Hari

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |00:31 WIB
Tampilan Menawan Nayla Denny Purnama, Pemeran Vina di Film Vina: Sebelum 7 Hari
Tampilan Anggun ala Nayla Denny. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAYLA Denny Purnama merupakan artis pendatang baru yang namanya tengah naik daun. Dia dikenal publik lewat perannya sebagai Vina di film Vina: Sebelum 7 Hari.

Selain aktingnya yang keren, Nayla juga memiliki paras cantik. Tak heran bila ia didapuk untuk menjadi model pemotretan dengan fotografer FD Photography.

Penasaran seperti apa gaya pemotretan Nayla Denny Purnama? Berikut ulasannya dari Instagram @nayladpurnama.

Usung tema White Floral
Nayla Denny
Pemotretan Nayla ini mengusung tema White Floral. Hal itu terlihat dari dekorasi dan busana yang dipakai Nayla bernuansa putih. Di foto ini Nayla terlihat cantik pose menatap kamera dengan matanya yang bulat dan indah.

"Cantik natural," kata @tralal***

Pakai dress putih
Nayla Denny
Nayla tampil anggun dalam balutan dress warna putih rancangan desainer Fellyza Sanjaya. Dress yang ia pakai itu memiliki detail bunga 3D yang memberi kesan mewah pada tampilannya. Ia duduk sambil menopang kepala dan menutup mata di antara bunga-bunga yang cantik.

"Maasyaaallah, so beautiful girl," ucap @fitrima***

Makeup flawless
Nayla Denny
Untuk makeupnya sendiri, Nayla memakai nuansa natural dengan warna pink yang terlihat flawless. Ia juga memakai kontak lensa yang membuat matanya terlihat lebih besar dan indah.

"Masyaallah cantiknya gak ada obat," komentar @dewiyul***

 

