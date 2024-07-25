Priscillia Hesty Pose Menggoda di Atas Kasur, Bikin Netizen Jadi Halu

PRISCILLA Hesty merupakan seorang model yang memiliki paras cantik. Selain itu, dia juga dikenal sebagai selebgram yang kerap tampil seksi.

Priscillia Hesty aktif di media sosial dengan membagikan potret seksinya. Tak jarang penampilannya jadi sorotan dari netizen.

Salah satunya potret Priscillia Hesty saat duduk di ranjang. Dia tampil stylish anggun memakai dress ketat warna hitam.

Wajahnya terlihat cantik dengan makeup nude. Sementara itu tampilan rambutnya digerai dan tertata rapi.

"Jangan digombalin, aku orangnya gampang baper," tulis Priscillia dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @priscillia_hestyy.

Salah satu yang menjadi sorotan netizen adalah dress yang ia pakai itu memiliki belahan rendah di bagian dadanya. Rupanya dia sengaja memakai dress seperti itu. Dia seakan menggoda netizen sambil memamerkan belahan dadanya.