5 Ramalan Kartun The Simpsons yang Jadi Kenyataan, Terbaru Mundurnya Joe Biden

SERIAL kartun The Simpsons memang disebut kerap memprediksi masa depan. Ada berbagai peristiwa yang tampil di serial The Simpsons lalu berbuah menjadi kenyataan.

Berikut 5 peristiwa yang tergambar dalam serial The Simpsons yang menjadi kenyataan, seperti dilansir dari berbagai sumber.

Kamala Haris Gantikan Joe Biden



Peristiwa terbaru adalah Kamala Harris menggantikan Joe Biden sebagai calon Presiden Amerika Serikat. Pencalonan Kamala Harris sebagai calon presiden Amerika Serikat pun diklaim sudah ada pada kartun The Simpsons.

Akun @kirawontmiss yang membagikan unggahan tentang wajah Kamala ada di sisi kiri, dan sisi kanan terdapat karakter kartun yang dianggap mirip dengan Kamala. Beberapa kemiripan itu ada di bagian gigi serta model dari kalung yang dikenakan. Selain itu, baju yang dikenakan Kemala pun persis dengan karakter The Simpsons, yaitu blazer ungu.

Twitter ganti Nama



Ramalan kartun The Simpsons juga memperlihatkan soal penggantian nama platform sosial Media, Twitter menjadi X. Hal ini bermula dari unggahan akun Twitter @EverythingOCC yang menampilkan gambar dimana Homer Simpsons tengah memegang ponsel yang menampilkan layar handphonenya. Dalam layar tersebut, terdapat empat widget dengan logo khas.

Keempat widget itu adalah telepon, email, dan iPod. Tapi, ada salah satu widget yang hanya menampilkan huruf X. Huruf yang sekarang identik dengan logo baru Twitter yaknk, X. Tidak heran jika unggahan tersebut langsung bikin kehebohan.

Kapal Oceangate Hilang



The Simpsons juga disebut telah menggambarkan kapal selam wisata Titanic Oceangate yang hilang saat wisata. Dari 4 potongan gambar sketsa kartun The Simpsons yang viral, terlihat dua pria masuk ke dalam lautan lepas dengan kapal selam. Kapal selam itu lantas menuju bangkai kapal Titanic.

Nah, dalam sketsa kartun tersebut memperlihatkan jika kapal selam yang diisi Homer Simpson dan rekannya itu kehabisan oksigen. Ini menjadi hal yang sama dengan situasi yang terjadi dengan kapal selam wisata Titanic yang hilang.