Besok Nikah, Thariq Halilintar Rajin Pakai Skincare Supaya Glowing

JELANG hari pernikahannya bersama Aaliyah Massaid yang dijadwalkan digelar esok, Jumat (26/7/2024) Thariq Halilintar, layaknya calon pengantin pria pada umumnya, juga ingin punya visual penampilan sempurna.

Tak ingin kalah kece dengan sang calon istri, Thariq kini ternyata sedang rajin perawatan kulit wajah dengan rutin memakai skincare. Lewat unggahan foto Instagram story, di akun Instagram pribadinya, @thariqhalilintar memamerkan dua produk skincare yang sedang ia rutin gunakan.

Pertama ada sunscreen (tabir surya), yang jika dilihat keterangan pada kemasannya, Thariq memilih sunscreen yang tak hanya untuk melindungi kulitnya dari paparan sinar UV, sekaligus memutihkan, dan merawat kesehatan kulit wajah.

Satu produk lainnya, selain untuk kulit wajah, Thariq juga menggunakan sunscreen khusus untuk bibir.

“Masih mencoba konsisten rutin pakai dua skincare ini biar hari H glowing. Biar gak Aal doang yang glowing,” tulis Thariq sebagai keterangan foto, dikutip Kamis (25/7/2024)