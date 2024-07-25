Mencium Bau Kentut Bisa Cegah Kanker, Kok Bisa?

KENTUT dinilai menjadi hal yang sangat menjijikan bagi banyak orang. Selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, kentut juga membuat orang menjadi risih dan terganggu.

Namun tahukah Anda ternyata menghirup bau kentut bagus untuk kesehatan lho. Dilansir dari The Week, Kamis (25/7/2024) sebuah studi di Universitas Exeter di Inggris, menunjukkan bahwa paparan hidrogen sulfida yang menghasilkan kentut dapat mencegah kerusakan mitokondria.

Hasil penelitian itu disimpulkan bahwa mencium kentut dapat mencegah penyakit dan bahkan kanker. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medicinal Chemistry Communications ini menemukan bahwa gas hidrogen sulfida dalam telur busuk dan perut kembung bisa menjadi faktor kunci dalam pengobatan penyakit.