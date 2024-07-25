Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Negara Lain Pakai Natrium Dihidroasetat untuk Produk Margarin hingga Selai, Indonesia kok Dilarang?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |20:32 WIB
Negara Lain Pakai Natrium Dihidroasetat untuk Produk Margarin hingga Selai, Indonesia kok Dilarang?
Alasan BPOM Larang Penggunaan Natrium Dihidroasetat, (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan alasan mengapa natrium dihidroasetat menjadi salah satu jenis pengawet yang belum bisa ditolerir sebagai bahan tambahan pangan di Indonesia.

Di Indonesia, BPOM sejauh ini memang belum mengatur tentang penggunaan pengawet natrium dihidroasetat untuk produk pangan, termasuk roti.

Hal itulah yang membuat BPOM memutuskan untuk meminta roti Okko yang diproduksi PT Abadi Rasa Food, Bandung untuk ditarik dari pasaran usai adanya temuan unsur pengawet natrium dehidroasetat yang dinilai berbahaya untuk kesehatan tersebut.

Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ema Setyawati, mengatakan, hal itu lantaran perlu kajian lebih dalam untuk memastikan bahwa natrium dihidroasetat bisa digunakan sebagai pengawet dalam produk pangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/481/3140986/radiofarmaka_dalam_negeri_resmi_digunakan-7cYq_large.jpg
Radiofarmaka Dalam Negeri Resmi Digunakan, Langkah Penting Deteksi Dini dan Pengobatan Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/04/483/3119344/bpom_sebut_regulasi_pelabelan_garam_gula_dan_lemak_di_kemasan_rampung_tahun_ini-ZB07_large.jpg
BPOM Sebut Regulasi Pelabelan Garam, Gula, dan Lemak di Kemasan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/483/3093089/peredaran_ketamine_naik_87_persen_di_2024_gen_z_ternyata_penggunanya_terbanyak-1kpf_large.jpg
Peredaran Ketamine Naik 87 Persen di 2024, Gen Z Ternyata Penggunanya Terbanyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/487/3093029/ketamin_kerap_disalahgunakan_di_diskotik_dan_tempat_tato_bpom_bisa_berdampak_buruk_pemakai-C2p0_large.jpg
Ketamin Kerap Disalahgunakan di Diskotik dan Tempat Tato, BPOM: Bisa Berdampak Buruk Pemakai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/483/3081567/bpom-pdEg_large.jpg
7 Daerah Laporkan Kasus Keracunan Produk Latio asal China, BPOM Ambil Langkah Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/483/3081560/bpom-JapY_large.jpg
Waspada! BPOM Beberkan 4 Jajanan asal China yang Mengandung Bakteri
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement