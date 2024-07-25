Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Mikael Jasin Juara World Barista Championship 2024 Perkuat Fore Coffee

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |23:02 WIB
Mikael Jasin Juara World Barista Championship 2024 Perkuat Fore Coffee
Mikael Jasin juara World Barista Championship 2024 perkuat Fore Coffee. (Foto: Okezone.com/Tuty Ocktaviany)
FORE Coffee terus berkembang hingga mempunyai 211 toko kopi, termasuk di Singapura. Pencapaian ini semakin diperkuat dengan bergabungnya Mikael Jasin, juara World Barista Championship 2024. 

Mikael Jasin diperkenalkan sebagai Chief of Coffee Innovation di Fore Coffee hari ini, Kamis (25/7/2024). Tentu saja, kehadiran sosok Mikael Jasin menjadi spesial karena bisa memperkenalkan kopi Indonesia secara luas dan mendunia. 

“Mikael mempunyai branding sebagai juara dunia, sehingga lebih mudah untuk memperkenalkan kopi Indonesia. Ini sesuai dengan komitmen Fore Coffee untuk terus memperkenalkan kopi Indonesia,” tutur Vico Lamar selaku Co-Founder sekaligus CEO Fore Coffee kepada Okezone.com usai acara di Sarinah, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Meski baru enam tahun berjalan, Fore Coffee sukses mempunyai banyak toko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Akhir bulan ini totalnya ada 210 toko di Indonesia. Lalu, ada satu di Singapura. Secara keseluruhan, jumlahnya sebanyak 211 toko,” tutur Vico.

Mikael Jasin perkuat Fore Coffee. (Foto: Okezone.com/Tuty Ocktaviany)
Mikael Jasin perkuat Fore Coffee. (Foto: Okezone.com/Tuty Ocktaviany)

Pencapaian ini, kata Vico, tidak lepas dari banyak hal yang dipersiapkan secara matang. 

“Punya kemampuan sustainability, inovasi dan memiliki strategi branding positioning yang tepat,” ucap Vico yang menyebut kopi dari Fore Coffee berada di kelas premium yang terjangkau. 

Selain itu, menurut Vico, kunci sukses bisnis kopi bisa bertahan juga ditentukan oleh sumber daya manusia yang bisa dipercaya dan punya integritas tinggi.

“Bisa mau bareng-bareng sama kita, jalani bareng,” ujarnya.

Sementara itu, Mikael Jasin mengaku senang bisa bergabung dengan Fore Coffee. Sekalipun memiliki banyak kesibukan, dia memberikan alasan menerima pinangan dari Fore Coffee.

“Kalau di kompetisi, saya hanya di space itu saja. Kalau kita mau mempunyai koneksi dengan masyarakat luas, nggak bisa di segmen itu doang. Kita harus bisa ke segmen semuanya,” ucap Mikael Jasin kepada Okezone.com.

 

