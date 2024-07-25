Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Pengalaman Terburuk Konten Kreator Saat Mukbang, Perut Sobek hingga Tersendak Tentakel Gurita

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |19:49 WIB
5 Pengalaman Terburuk Konten Kreator Saat Mukbang, Perut Sobek hingga Tersendak Tentakel Gurita
5 Pengalaman Terburuk Konten Kreator Saat Mukbang Perut Sobek hingga Tersendak Tentakel Gurita (Foto: Ilustrasi, Freepik)
A
A
A

Kejadian mengerikan akibat mukbang belakangan marak terjadi. Bahkan beberapa konten kreator mukbang harus meregang nyawa akibat menyantap makanan dalam porsi ekstrem.

Sebenarnya, selain kasus di atas, pengalaman terburuk apa saja yang pernah dialami oleh para konten kreator saat mukbang? Berikut beberapa diantaranya, melansir dari berbagai sumber.

1. Perut sobek gegara maraton makan 10 jam

Baru-baru ini, vlogger atau streamer mukbang populer di China bernama Pan Xiaoting, diberitakan tiba-tiba meninggal dunia. Sang streamer bahkan meninggal dunia di depan kamera saat dirinya masih melakukan sedang siaran langsung di channel miliknya.

Dikutip dari Koreaboo, menurut laporan media lokal, Pan Xiaoting tiba-tiba meninggal pada 14 Juli lalu disebabkan karena makan berlebihan. Hasil otopsi Xiaoting, disebutkan menunjukkan kelainan bentuk perut yang parah dengan kondisi perut yang penuh dengan makanan dan tidak tercerna dengan baik hingga sobek. 

Salah seorang konten kreator Mukbang Nikocando Avocado (Foto: YouTube @Nikocado Avocado)
Salah seorang konten kreator Mukbang Nikocando Avocado (Foto: YouTube @Nikocado Avocado)

2. Meninggal gegara santap ayam goreng dengan porsi besar

Baru-baru ini, Influencer asal Fillipina bernama Manoy Apatan juga meninggal dunia, sehari setelah dirinya mengunggah video sedang memasak lalu menyantap beberapa potong ayam goreng dan nasi putih. Vlogger yang memiliki sekira 460.000 pengikut di akun sosial medianya tersebut, diberitakan mengalami serangan jantung dan koma sebelum meninggal karena stroke hemoragik.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/298/3039482/5_video_mukbang_terekstrem_di_dunia_santap_kepala_kambing_utuh_hingga_kelabang-iuvD_large.JPG
5 Video Mukbang Terekstrem di Dunia, Santap Kepala Kambing Utuh hingga Kelabang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/298/3039389/konten_kreator_mukbang_meninggal_saat_live_ini_bahaya_di_balik_ketenarannya-s2rV_large.JPG
Konten Kreator Mukbang Meninggal saat Live, Ini Bahaya di Balik Ketenarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/298/3039268/konten_kreator_mukbang_meninggal_saat_live_ini_sejarahnya_hingga_ke_indonesia-ZnEQ_large.jpg
Konten Kreator Mukbang Meninggal saat Live, Ini Sejarahnya hingga ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/612/3145122//berusia_24_tahun_influencer_yang_dikenal_gemar_mukbang_makeup_meninggal_dunia-6j1F_large.jpg
Berusia 24 Tahun, Influencer yang Dikenal Gemar Mukbang Makeup Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142923//arafah_rianti-zuKR_large.JPG
Jelang Idul Adha 2025, Arafah Rianti Tak Sabar Mukbang Kepala Kambing Bareng Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/625/3103202//sumanto-obM9_large.jpg
Sumanto Jadi Kreator Konten, Aksi Makan Sate Kambing Bikin Heboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement