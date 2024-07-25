5 Pengalaman Terburuk Konten Kreator Saat Mukbang, Perut Sobek hingga Tersendak Tentakel Gurita

Kejadian mengerikan akibat mukbang belakangan marak terjadi. Bahkan beberapa konten kreator mukbang harus meregang nyawa akibat menyantap makanan dalam porsi ekstrem.

Sebenarnya, selain kasus di atas, pengalaman terburuk apa saja yang pernah dialami oleh para konten kreator saat mukbang? Berikut beberapa diantaranya, melansir dari berbagai sumber.

1. Perut sobek gegara maraton makan 10 jam

Baru-baru ini, vlogger atau streamer mukbang populer di China bernama Pan Xiaoting, diberitakan tiba-tiba meninggal dunia. Sang streamer bahkan meninggal dunia di depan kamera saat dirinya masih melakukan sedang siaran langsung di channel miliknya.

Dikutip dari Koreaboo, menurut laporan media lokal, Pan Xiaoting tiba-tiba meninggal pada 14 Juli lalu disebabkan karena makan berlebihan. Hasil otopsi Xiaoting, disebutkan menunjukkan kelainan bentuk perut yang parah dengan kondisi perut yang penuh dengan makanan dan tidak tercerna dengan baik hingga sobek.

Salah seorang konten kreator Mukbang Nikocando Avocado (Foto: YouTube @Nikocado Avocado)

2. Meninggal gegara santap ayam goreng dengan porsi besar

Baru-baru ini, Influencer asal Fillipina bernama Manoy Apatan juga meninggal dunia, sehari setelah dirinya mengunggah video sedang memasak lalu menyantap beberapa potong ayam goreng dan nasi putih. Vlogger yang memiliki sekira 460.000 pengikut di akun sosial medianya tersebut, diberitakan mengalami serangan jantung dan koma sebelum meninggal karena stroke hemoragik.