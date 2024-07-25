Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Roti Okko Punya Pengawet Natrium Dehidroasetat, Ini Dampaknya ke Tubuh

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |16:28 WIB
Roti Okko Punya Pengawet Natrium Dehidroasetat, Ini Dampaknya ke Tubuh
Roti Okko Ditarik dari Pasaran. (Foto: Instagram)
A
A
A

MASYARAKAT belakangan dibuat resah dengan kabar bahwa produk roti bermerek Okko menggandung pengawet berbahaya, yakni natrium dehidroasetat. Bahan tambahan pangan pada produk roti Okko itu adalah asam dehidroasetat yang terdeteksi melalui uji laboratorium terhadap sampel roti yang diproduksi PT Abadi Rasa Food, Bandung.

Masyarakat lantas bertanya-tanya, apa bahayanya jika mereka terlanjur pernah mengonsumsi roti merek tersebut. Baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menanggapi hal tersebut, BPOM lantas meminta masyarakat tidak panik. 

Plt Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Ema Setyawati, mengatakan meski memiliki efek terhadap masalah pencernaan, namun pengawet natrium dehidroasetat pada roti Okko memiliki efek dalam jangka pendek. 

Selain itu, efek masalah kesehatan yang ditimbulkan bagi mereka yang terlanjur mengonsumsi roti Okko biasanya terjadi pada orang-orang yang memiliki hipersensitivitas alias reaksi alergi berlebih. 

“Bagaimana kita jika mengonsumsi? Apa bahayanya? Nah pada kelompok orang tertentu yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap natrium dihidroasetat, dalam jumlah tertentu artinya dalam jumlah yang kurang dari itu nggak termasuk ya,” ujar Ema, dalam jumpa pers, yang digelar secara daring. 

“Jadi dalam jumlah tertentu, ini dapat menimbulkan reaksi alergi dan tidak nyaman di saluran cerna,” imbuhnya. 

Ema lantas menyarankan, masyarakat yang baru-baru ini terlanjur mengonsumsi roti Okko dan mengalami reaksi alergi atau masalah pencernaan, agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. 

“Masyarakat yang sudah mengonsumsi, terlebih lagi jika punya riwayat hipersensitivitas, maka disarankan untuk ke fasilitas pelayanan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Tapi kembali lagi, bahwa ini reaksi ini sifatnya langsung ya,” imbuhnya. 

 

