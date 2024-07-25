Nyeleneh! Pedagang Ini Bikin Nasi Goreng Campur Es Krim Kopi dan Meises

SIAPA sangka, nasi goreng yang dikenal sebagai makanan rumahan sederhana bisa disulap menjadi hidangan unik, dikombinasikan dengan makanan lain yang bisa dibilang aneh jika dipasangkan.

Dilansir dari Must Share News, Kamis (25/7/2024), ada seorang penjual makanan di China berhasil membuat heboh sosial media dengan kreasi nasi goreng buatannya yang sangat unik dan nyeleneh. Melalui video yang diunggah oleh akun Instagram @may.ang8854, terlihat si penjual mendemonstrasikan cara memasak hidangan tersebut.

Langsung membuat kaget, sang penjual memulai proses memasak nasi gorengnya dengan dimulai memasukkan es krim rasa kopi langsung ke dalam wajan panas yang kemudian diaduk hingga es krim tersebut hingga meleleh.

Instagram @may.ang8854

Setelah es krim meleleh sepenuhnya, si penjual lalu menambahkan baby crab atau kepiting mini ditambah dengan beberapa potong jahe yang telah diiris tipis, serta cabai merah dan hijau untuk memberikan sensasi pedas pada hidangan ini.'