HOME WOMEN FOOD

Konten Kreator Mukbang Meninggal saat Live, Ini Bahaya di Balik Ketenarannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |14:46 WIB
Tren Mukbang berasal dari Korea Selatan sejak tahun 2019. Mukbang sendiri menggabungkan dua kata, yakni 'meokneun' dan 'bangsong', yang artinya 'siaran makan'.

Pada dasarnya, mukabng ini menampilkan seorang konten kreator yang sedang makan di depan kamera dengan jumlah besar. Konten kreator ini membuat video streaming sambil menikmati makanan dan berinteraksi dengan penonton.

Di balik trennya yang semakin berkembang, terutama di Indonesia, ternyata ada dampak bahaya dari mukbang lho. Mulai dari beban mental, keterikatan emosional, hingga bahaya fisik akibat makan berlebihan, serta beberapa risiko khusus yang perlu diwaspadai.

Konten kreator mukbang (Foto: YouTube)
Konten kreator mukbang (Foto: YouTube)

Bahaya mukbang sendiri tidak hanya dialami oleh konten kreator, tapi juga para penonton yang melakukan interaksi dalam video streaming itu. Berikut bahaya dari mukbang seperti dilansir dari BistroMD, Kamis (25/7/2024).

1. Bikin kecanduan

Baik yang membuat konten maupun yang menonton, mereka berisiko melakukan interaksi yang tidak terkendali sehingga menjadi kecanduan. Meskipun awalnya menghibur, konten ini berisiko memperburuk kesehatan mental. Kondisi ini bisa terjadi pada penonton yang masih di usia muda

 

Telusuri berita women lainnya
