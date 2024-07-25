Resep Kue Rainbow Cake, Makanan Enak dengan Visual Cantik

RESEP kue hari ini adalah rainbow cake yang pernah populer beberapa tahun lalu. Rainbow cake memang pernah menjadi idola beberapa tahun lalu dan hampir semua toko kue menjual rainbow cake.

Kini, popularitas rainbow cake memang sudah pudar, tapi tetap saja rasanya masih seperti dulu. Nah, berikut resep dan cara membuat rainbow cake seperti dilansir dari akun cookpad Oktaviani, @inakpunyoraso.

Bahan-bahan

200 mililiter Putih Telur

50 mililiter Susu Cair Full Cream

100 gram Gula Pasir

90 gram Tepung Beras

15 gram Tepung Maizena

20 gram susu bubuk

50 gram Minyak Sayur

1/2 sendok teh SP

1/4 sendok teh Vanili

Pewarna Makanan:

Merah

Kuning

Hijau

Biru

ungu

Cara Membuat

1. Mixer putih telur hingga berbusa, lalu masukkan gula pasir dan SP. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kaku

2. Masukkan tepung beras, tepung maizena, vanili dan susu bubuk

3. Mixer sebentar saja dengan kecepatan rendah

4. Masukkan campuran susu cair dan minyak, aduk rata menggunakan spatula

5. Bagi adonan menjadi 5 bagian selera, beri pasta atau pewarna makanan secukupnya

6. Tuang adonan berwarna ungu ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Jangan olesi Loyang dengan apapun

7. Kukus selama 10 menit, dengan api sedang cendrung kecil, kemudian lanjut tuang adonan biru, kukus selama 10 menit

8. Tambahkan warna hijau, kuning, dan terakhir warna merah lalu kukus masing-masing selama 10 menit per layer

9. Untuk adonan terakhir kukus selama 20 menit

9. Setelah matang, angkat dan dinginkan sebelum dipotong-potong

10. Potong-potong dan Rainbow Cakenya siap untuk disajikan.



(Martin Bagya Kertiyasa)