WOMEN FOOD

Resep Kue Rainbow Cake, Makanan Enak dengan Visual Cantik

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |10:03 WIB
Resep Kue Rainbow Cake, Makanan Enak dengan Visual Cantik
Resep Rainbow Cake. (Foto: Cookpad)




RESEP kue hari ini adalah rainbow cake yang pernah populer beberapa tahun lalu. Rainbow cake memang pernah menjadi idola beberapa tahun lalu dan hampir semua toko kue menjual rainbow cake.

Kini, popularitas rainbow cake memang sudah pudar, tapi tetap saja rasanya masih seperti dulu. Nah, berikut resep dan cara membuat rainbow cake seperti dilansir dari akun cookpad Oktaviani, @inakpunyoraso.

Bahan-bahan
200 mililiter Putih Telur
50 mililiter Susu Cair Full Cream
100 gram Gula Pasir
90 gram Tepung Beras
15 gram Tepung Maizena
20 gram susu bubuk
50 gram Minyak Sayur
1/2 sendok teh SP
1/4 sendok teh Vanili

Pewarna Makanan:
Merah 
Kuning 
Hijau 
Biru 
ungu 

Cara Membuat
1. Mixer putih telur hingga berbusa, lalu masukkan gula pasir dan SP. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga mengembang putih kaku
2. Masukkan tepung beras, tepung maizena, vanili dan susu bubuk
3. Mixer sebentar saja dengan kecepatan rendah
4. Masukkan campuran susu cair dan minyak, aduk rata menggunakan spatula
5. Bagi adonan menjadi 5 bagian selera, beri pasta atau pewarna makanan secukupnya
6. Tuang adonan berwarna ungu ke dalam loyang yang sudah dialasi baking paper. Jangan olesi Loyang dengan apapun
7. Kukus selama 10 menit, dengan api sedang cendrung kecil, kemudian lanjut tuang adonan biru, kukus selama 10 menit
8. Tambahkan warna hijau, kuning, dan terakhir warna merah lalu kukus masing-masing selama 10 menit per layer
9. Untuk adonan terakhir kukus selama 20 menit
9. Setelah matang, angkat dan dinginkan sebelum dipotong-potong
10. Potong-potong dan Rainbow Cakenya siap untuk disajikan.
 

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
