HOME WOMEN FASHION

Anti Mainstream, Desainer Ini Pilih Pakai Gaun Pengantin Tipis Menerawang yang Dijahit 50 Jam

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |15:29 WIB
Anti Mainstream, Desainer Ini Pilih Pakai Gaun Pengantin Tipis Menerawang yang Dijahit 50 Jam
Desainer Pakai Gaun Pengantin Tipis Menerawang (Foto: Instagram @prosenkilde)
A
A
A

SETIAP pengantin, pasti memiliki gambaran ideal mengenai gaun pernikahan impian mereka. Kebanyakan pengantin wanita biasanya menginginkan gaun yang elegan dan klasik, sementara yang lain mungkin memilih sesuatu yang berbeda dan spesial.

Pernille August Rosenkilde, desainer sekalifus influencer asal Denmark, baru saja menggelar acara pernikahan dengan  Jeppe August Soerensen Rosenkilde. Gaun pengantin yang ia kenakan di hari bahagianya tersebut pun jadi perhatian.

Bagaimana tidak, Pernille tampil beda dengan gaun pengantinnya yang seksi, transparan menerawang. Gaun yang terbuat dari kain organza sutra transparan  itu dengan jelas memperlihatkan bagian bawah tubuhnya dan pakaian dalam yang ia kenakan bisa terlihat sangat jelas.

“Saya suka memakai bulu dan kain tembus pandang, tetapi saya juga ingin gaun itu elegan, berkelas, dan sedikit seksi,” tutur Pernille.

Foto: Instagram @prosenkilde
Foto: Instagram @prosenkilde

Tak hanya itu, seperti  dikutip Vogue Scandinavia, Kamis (25/7/2024) gaun pengantin Pernille juga dihiasi dengan bulu-bulu yang dijahit dengan tangan selama 50 jam.

 

Halaman:
1 2
      
