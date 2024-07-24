Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Prilly Latuconsina Pose Kuncir Rambut, Denny Sumargo Sampai Berkomentar: Hot!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |09:08 WIB
Potret Cantik Prilly Latuconsina Pose Kuncir Rambut, Denny Sumargo Sampai Berkomentar: Hot!
Pose Hot Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PRILLY Latuconsina menjadi sorotan publik baru-baru ini karena penampilannya yang makin langsing. Prilly makin percaya diri setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kilogram. 

Prilly mengaku penurunan berat badannya ini tanpa disengaja. Berawal dari konsumsi makan makanan sehat, kini berat badannya hanya 39 kilogram. 

Melalui postingannya di Instagram Prilly banyak mengunggah penampilan terbarunya. Salah satunya potret Prilly saat pose di pinggir kolam renang memakai jumpsuit.

Prilly Latuconsina

“Pick your poison, babe. I’m posion either way,” tulis Prilly dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @prillylatuconsina96.

