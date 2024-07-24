Potret Cantik Prilly Latuconsina Pose Kuncir Rambut, Denny Sumargo Sampai Berkomentar: Hot!

PRILLY Latuconsina menjadi sorotan publik baru-baru ini karena penampilannya yang makin langsing. Prilly makin percaya diri setelah berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kilogram.

Prilly mengaku penurunan berat badannya ini tanpa disengaja. Berawal dari konsumsi makan makanan sehat, kini berat badannya hanya 39 kilogram.

Melalui postingannya di Instagram Prilly banyak mengunggah penampilan terbarunya. Salah satunya potret Prilly saat pose di pinggir kolam renang memakai jumpsuit.

“Pick your poison, babe. I’m posion either way,” tulis Prilly dalam keterangan fotonya seperti dikutip dari Instagram @prillylatuconsina96.