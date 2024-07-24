Hari Kebaya Nasional 2024, Andien: Lambang Perempuan Indonesia

PERINGATAN Hari Kebaya Nasional 2024 yang digelar akbar hari ini, Rabu (24/7/2024) di Istora Senayan, Jakarta turut dihadiri oleh penyanyi jazz terkenal, Andien.

Tak hanya hadir sebagai perempuan Indonesia, Andien juga hadir di Senayan juga sekaligus sebagai salah satu pengisi acara bersama 5 Wanita. Dipercaya jadi salah satu pengisi acara, Andien menyebut ia pribadi merasa sangat senang.

“Sangat senang rasanya, karena ini acara yang sudah lama sekali tidak diadakan. Terakhir 60 tahun lalu, dan sekarang dihadiri lebih dari 7.000 wanita berkebaya,” kata Andien saat diwawancara MNC Portal di lokasi, Rabu (24/7/2024)

Lebih lanjut Andien mengatakan, menurutnya busana kebaya bukan hanya warisan budaya dan salah satu busana tradisional wanita Indonesia, tapi juga sebagai simbolik atau lambang sosok perempuan asli Indonesia.

Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: MPI/ Wiwie)

“Kebaya ini menjadi lambang dari wanita Indonesia, jaman dulu mungkin hanya dikenakan hanya pas acara-acara tertentu saja. Nah sekarang kita ubah pola pikir tersebut, semoga dengan adanya acara peringatan Hari Kebaya Nasional ini kita bisa lebih diingatkan perihal sejarah perempuan Indonesia dulu, dan semoga tahun depan bisa dirayakan lagi,” tutur Andien panjang lebar.

(Rizky Pradita Ananda)