Menghirup Bau Kentut, Ternyata Bermanfaat?

KENTUT dan suaranya masih dianggap banyak orang sebagai hal yang memalukan, bahkan mengganggu dan tidak sopan. Terutama jika kentut mengeluarkan bunyi keras dan bau tidak sedap.

Namun tahukah Anda ternyata menghirup bau kentut itu bermanfaat? Inilah hasil yang diungkap oleh suatu studi di Inggris baru-baru ini. Dilansir dari The Week, Rabu (24/7/2024) suatu studi di Universitas Exeter di Inggris, menunjukkan bahwa paparan hidrogen sulfida yang menghasilkan kentut dapat mencegah kerusakan mitokondria. Hasil penelitian menyimpulkan, mencium aroma atau bau kentut bisa membantu untuk mencegah penyakit dan bahkan kanker.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medicinal Chemistry Communications ini menemukan, bahwa gas hidrogen sulfida dalam telur busuk dan perut kembung bisa menjadi faktor kunci dalam pengobatan penyakit.

“Meski pun gas hidrogen sulfida dikenal sebagai gas yang menyengat dan berbau busuk dalam telur busuk dan perut kembung, gas ini diproduksi secara alami di dalam tubuh,” ujar Dr Mark Wood, profesor di Universitas Exeter.