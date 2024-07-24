Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Menghirup Bau Kentut, Ternyata Bermanfaat?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:30 WIB
Menghirup Bau Kentut, Ternyata Bermanfaat?
Efek Menghirup Bau Kentut (Foto: Benzoix/Freepik)
A
A
A

KENTUT dan suaranya masih dianggap banyak orang sebagai hal yang memalukan, bahkan mengganggu dan tidak sopan. Terutama jika kentut mengeluarkan bunyi keras dan bau tidak sedap. 

Namun tahukah Anda ternyata menghirup bau kentut itu bermanfaat? Inilah hasil yang diungkap oleh suatu studi di Inggris baru-baru ini. Dilansir dari The Week, Rabu (24/7/2024) suatu studi di Universitas Exeter di Inggris, menunjukkan bahwa paparan hidrogen sulfida yang menghasilkan kentut dapat mencegah kerusakan mitokondria. Hasil penelitian menyimpulkan, mencium  aroma atau bau kentut bisa membantu untuk mencegah penyakit dan bahkan kanker.

Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Medicinal Chemistry Communications ini menemukan,  bahwa gas hidrogen sulfida dalam telur busuk dan perut kembung bisa menjadi faktor kunci dalam pengobatan penyakit.

“Meski pun gas hidrogen sulfida dikenal sebagai gas yang menyengat dan berbau busuk dalam telur busuk dan perut kembung, gas ini diproduksi secara alami di dalam tubuh,” ujar Dr Mark Wood, profesor di Universitas Exeter.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement