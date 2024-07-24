Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Seksi Zahwa Massaid, Kulit Eksotisnya Bikin Kagum Netizen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:06 WIB
Potret Seksi Zahwa Massaid, Kulit Eksotisnya Bikin Kagum Netizen
Potret Eksotis Zahwa Massaid. (Foto: Instagram)
A
A
A

AALIYAH Massaid dan Thariq Halilintar dikabarkan akan menikah Agustus mendatang. Menjelang pernikahan itu, mereka pun menggelar beberapa prosesi sebelum menikah, salah satunya adalah prosesi langkahan.

Dalam acara tersebut, Zahwa Massaid yang dilangkahi menikah akan menjalani ritual langkahan. Upacara langkahan adalah ritual, untuk meminta izin saat seorang adik menikah lebih dulu dari sang kakak. Menjalani prosesi itu, Zahwa pun berlinang air mata saat sang adik bersimpuh di hadapannya memohon doa restu. 

Marcella Zalianty pun menuliskan harapan agar kakak Aaliyah, Zahwa Massaid segera menyusul sang adik untuk bertemu dengan calon pendamping hidupnya. Zahwa Massaid pun langsung membalas pesan itu melalui kolom komentar unggahan Marcella. 

Putri sulung mendiang Adjie Massaid itu sepertinya tak ingin buru-buru menikah sebab dirinya menyebut masih perlu beberapa tahun lagi untuk melangkah ke jenjang pernikahan.  Perempuan cantik itu memang belum mengemukakan rencana untuk menikah dalam waktu dekat.

Zahwa Massaid

Dibandingkan Aaliyah, Zahwa memang kerap tampil lebih berani di akun Instagramnya. 

Dengan kulit eksotisnya, penampilannya pun sering mencuri perhatian. Salah satunya ketika dia berfoto duduk di sebuah taman di New York.

Zahwa Massaid

Zahwa tampil dengan baby doll putih, yang memperlihatkan kulit eksotisnya. Dipadukan dengan celana denim dan sepatu kets, penampilannya nampak casual tapi tetap menggoda.

Apalagi, di slide selanjutnya nampak dia bergaya ala duck face, yang membuatnya semakin menggemaskan. Ditambah rambutnya yang diwarnai agak pirang, perempuan ini menampilkan kharisma ala wanita Indoensia.

 

Halaman:
1 2
      
