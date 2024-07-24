Potret Bahagia Prilly Latuconsina Belanja Alat Pancing dan Diving: Dulu Happy-nya kalau Masuk Toko Tas

PRILLY Latuconsina kini memiliki hobi baru yakni memancing hingga menyelam alias diving. Di beberapa postingan media sosialnya, bintang film Danur ini kerap membagikan momen dirinya asyik menikmati hobinya di laut lepas ini.

Hobi barunya itu membuat wanita 28 tahun ini membeli sejumlah peralatan untuk memancing dan diving. Tak disangka, hobi Prilly ini seolah berubah drastis dari yang gemar mengunjungi toko tas menjadi menyukai toko-toko peralatan olahraga laut.

“Dulu happynya kalo masuk toko tas atau sepatu sekarang happynya kalo masuk toko alat diving dan toko alat mancing,” tulis Prilly.

Unggahan itu memerlihatkan Prilly yang tengah asyik berada di toko peralatan pancing dan diving. Terlihat ia mencoba ransel yang dilengkapi selang untuk oksigen.

Adapula beberapa alat pancing dengan kualitas terbaik yang ada di toko tersebut. Nampak semuanya bagaikan surga untuk Prilly yang kini memang hobi memancing dan menyelam di laut.