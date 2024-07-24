Anissa Aziza Tampil Anggun dengan White Dress di Atas Kapal, Cantik Pol

ANISSA Aziza salah satu selebgram yang selalu tampil memukau dalam setiap penampilannya. Dia juga kerap memamerkan gaya outfitnya yang kece dengan stylish.

Tak terkecuali saat momen liburan, istri dari Raditya ini tentunya memberikan penampilan terbaik. Salah satunya memakai dress putih saat liburan di Labuan Bajo.

Pada postingannya itu, Anissa Aziza nampak foto di atas boat. Dia tampil anggun memakai long dress dengan model one shoulder warna putih.

Anissa pose duduk manis sambil melipat kaki dan menopang dagu. Pernampilannya terlihat begitu memesona.

Belum lagi Anissa memakai makeup tebal dengan lipstik merah merona. Sementara itu rambut panjangnya tergerai rapi.

Pada foto selanjutnya, ibu dua anak ini pose berdiri menunjukkan dressnya yang elegan. Dia foto menoleh sambil memamerkan tubuhnya yang ideal.

Anissa sendiri foro menjelang malam hari sambil menunjukkan hamparan perbukitan dan juga sunset Labuan Bajo yang sangat indah. Penampilan Anissa Aziza begitu memesona dalam foto ini. Dia nampak percaya diri menunjukkan body goals saat memakai white dress.