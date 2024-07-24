Mengintip Potret Terkini Zara Putri Ridwan Kamil dengan Rambut Pirang saat Pulang Kampung ke Bandung

MENGINTIP potret terkini Zara Putri Ridwan Kamil dengan rambut pirang saat pulang kampung ke Bandung. Hal itu terlihat pada akun media sosialnya.

Dia pun sering disorot karena keputusannya melepaskan hijab dan memamerkan rambut pirangnya. Terlebih, dia sudah memiliki gaya warna rambut berbeda.

Beberapa potret terkini Zara Putri Ridwan Kamil dengan rambut pirang saat pulang kampung ke Bandung juga tersorot. Salah satunya, saat dia mengupload foto terbarunya dengan pemandangan pantai.

Dia pun memilih mewarnai rambut merah muda dan hitam. Terlihat Zara tersenyum manis dengan makeup sederhana dan cerah. Serta memilih lipstik warna peach yang membuatnya terlihat berkharisma. Serta mengenakan kemeja berwarna putih. Dalam foto terbarunya, dia menceritakan mengenai kehidupannya yang terus tersenyum.

" Giving myself a reason to smile each day," tulis Zara dalam akun instagram pribadinya.

Sementara itu, Zara merupakan anak kedua dari pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Putri Ridwan Kamil ini lahir pada 17 Agustus 2004 di Bandung.

Zara sebelumnya baru saja lulus dari SMAN di2021 dan langsung mengikuti jejak sang kakak yang juga berkuliah di ITB. Dia membuktikan dirinya sebagai anak berprestasi dengan berhasil lolos SNMPTN 2022.

Zara diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan Arsitektur Perencanaan dan Pengambangan Kebijakan melalui jalur prestasi.

Zara terlihat sebagai seorang siswa yang aktif ikut diberbagai kegiatan sekolah. Salah satunya adalah berkecimpug di kegiatan seni budaya dan sastra yang bertajuk Gayapatri 2021. Ketika Festival Budaya: Gayapatri 2021, Zara menjadi salah satu panitia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan tersebut.