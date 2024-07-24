Viral Durian Tanpa Duri, Jadinya Mirip Kelapa

BUAH durian memiliki ciri khusus, yakni memiliki duri-duri pada kulitnya. Tapi, ada loh buah durian yang tidak memiliki duri. Tentu hal itu cukup aneh mengingat buah durian dikenal dengan kulitnya yang berduri.

Jangan heran, buah durian tanpa duri nyatanya ada di Thailand. Momen viral usai diunggah akun Instagram, @seasia.food. Terlihat buah durian tersebut benar tak memikiki duri sehingga lebih mudah saat dipotong.

“Durian tak berduri, varietas buah baru yang dikembangkan dengan menghilangkan duri saat masih muda,” tulis akun tersebut.

Video itu memerlihatkan seorang pria yang tengah membelah buah durian tanpa duri ini. Tak kesulitan seperti membuka durian pada umumnya, buah tersebut dapat dibelah dengan mudah.

Menurut keterangan, durian tanpa duri ini dikembangkan oleh para petani saat durian masih muda. Duri-durinya dihilangkan sehingga membuat buah tersebut lebih mudah dibelah.

Saat terbelah, nampak daging buah durian yang terlihat tebal dan kekuningan. Buahnya pun terlihat seperti durian pada umumnya. “Meski tidak sepenuhnya bebas duri, inovasi ini menarik perhatian karena tampilannya yang unik dan potensi kenyamanannya,” tambahnya.