Viral Pengantin Kasih Souvenir Tanaman Hidup, Netizen: Berguna Puluhan Tahun

SOUVENIR atau cendera mata acara pernikahan identik dengan barang-barang kecil dan biasa digunakan sehari-hari. Namun, apa jadinya bila souvenir tersebut merupakan tanaman hidup?

Seperti di acara pernikahan satu ini. Viral sebuah acara pernikahan yang memberikan souvenir berupa tanaman hidup. Momen itu viral usai diunggah akun X, @feedemady.

“Pulang hajatan malah dikasih tanggung jawab,” tulis akun itu.

Video tersebut memerlihatkan sejumlah tanaman hidup berukuran sedang yang menjadi hadiah souvenir acara pernikahan tersebut. Nampak tanaman itu sudah berada di dalam masing-masing keranjang berisikan tanah yang disulap sebagai pot.

Jenis tanamannya pun bersgam, salah satunya ada tanaman daun rambutan. Uniknya lagi, para tamu undangab pun benar-benar menenteng masing-masing tanaman hidup tersebut sebagai souvenir dari acara pernikahan tersebut.

Momen tanaman hidup dijadikan souvenir pernikahan ini viral dan sudah disaksikan lebih dari 120 ribu kali di X.