Barista AHA Cafe Juara Satu Turnamen Barista di Yogyakarta!

BARISTA AHA Cafe dari Next Hotel Yogyakarta, Taufiq Taullah, berhasil memenangkan turnamen barista yang diselenggarakan di Swiss-Bell Hotel Yogyakarta Internasional Airport pada 23 Juli 2024.

Kompetisi yang berlangsung di bilangan Kulonprogo, Yogyakarta, ini diikuti oleh 15 peserta dari kalangan F&B Hotel Yogyakarta.

(Foto: MNC Media)

Dalam turnamen tersebut, para peserta ditantang untuk membuat tiga variasi minuman: espresso, milk base, dan signature drink, dengan semua bahan seperti kopi, susu, dan sirup yang telah disediakan oleh panitia.

Taufiq berhasil menampilkan kemampuan terbaiknya dalam meracik ketiga jenis minuman tersebut, sehingga ia dinobatkan sebagai juara pertama. Sebagai pemenang, Taufiq menerima hadiah tunai sebesar Rp1.000.000 dan voucher menginap di Swiss-Bell Hotel Yogyakarta Internasional Airport.