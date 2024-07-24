Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Perhatian! Wisatawan Dilarang Berkemah di Gunung Bromo, Ini Alasannya

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:16 WIB
Perhatian! Wisatawan Dilarang Berkemah di Gunung Bromo, Ini Alasannya
Kawasan wisata Gunung Bromo (Foto: Pexels/Yusron El Jihan)
A
A
A

PENGELOLA Wisata Gunung Bromo melarang pendirian tenda di kawasan taman nasional. Pelarangan pendirian tenda ini dilakukan di seluruh kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya.

Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB-TNBTS) Septi Eka Wardhani mengatakan, pelarangan pendirian tenda atau berkemah di kawasan Gunung Bromo sampai batas waktu yang belum ditentukan.

"Saat ini pengunjung dilarang mendirikan tenda atau berkemah di kawasan Gunung dan sekitarnya, sampai batas waktu yang belum ditentukan," ucap Septi Eka Wardhani, dikonfirmasi pada Rabu (24/7/2024).

4 Tips Liburan Akhir Tahun di Bromo

Menurutnya, pelarangan pendirian tenda atau berkemah ini dikarenakan beberapa faktor seperti sarana prasana yang belum memadai untuk berkemah, salah satunya penumpukan sampah di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).

"Sampah yang menumpuk mulai dari kemasan plastik yang tidak bisa didaur ulang, sisa makanan, bahkan kotoran manusia di lokasi yang tidak semestinya juga menjadi faktornya," jelasnya.

Selain itu, langkah ini juga merupakan langkah dalam mencegah potensi terjadinya kebakaran hutan di kawasan akibat ulah manusia. Pasalnya di bulan Juli - Agustus ini merupakan bulan-bulan rawan kebakaran lahan dan hutan, karena puncak musim kemarau.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/519/3159002//mobil_wisatawan_gunung_bromo_terjun_ke_jurang-Bf6Q_large.jpg
Diduga Rem Blong, Mobil Wisatawan Gunung Bromo Terjun ke Jurang Sedalam 30 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/406/3158325//tanaman_di_bromo_tertutup_salju-gBqh_large.JPG
Fenomena Salju di Gunung Bromo Ternyata Bikin Tanaman Mengering dan Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/406/3158058//salju_di_gunung_bromo_ternyata_merugikan-A4um_large.JPG
Penyebab Suhu Dingin di Gunung Bromo Hingga Munculkan Salju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/406/3157969//salju_di_gunung_bromo_ternyata_merugikan-dS7U_large.JPG
Fenomena Salju di Gunung Bromo Teryata Merugikan, Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/406/3157697//salju_gunung_bromo-J3uD_large.jpg
Suhu Gunung Bromo Sentuh 0 Derajat Celcius, Salju Bermunculan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/406/3156993//wisatawan_asing_menuju_malang-uXEl_large.JPG
Kunjungan Turis Asing ke Malang Raya Meningkat 43 Persen, Gunung Bromo Jadi Favorit
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement