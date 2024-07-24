Ada Lomba Lari Gunung, Pendakian Merbabu via Jalur Selo Ditutup 3-4 Agustus 2024

BALAI Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) menutup sementara jalur pendakian Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Penutupan dilakukan sehubungan event Merapi Merbabu de Trail yang sedianya digelar pada Minggu, 4 Agustus 2024 mendatang.

Kegiatan itu digelar sekaligus dalam rangka menyambut Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN).

"Diberitahukan kepada seluruh calon pendaki bahwa kegiatan pendakian di Taman Nasional Gunung Merbabu Jalur Pendakian Selo ditutup sementara untuk umum dimulai tanggal 3 sampai 4 Agustus 2024," tulis Balai Taman Nasional Gunung Merbabu (TNGMb) melalui akun Instagram-nya @btn_gn_merbabu.

Meski demikian, dijelaskan pula bahwa Jalur Pendakian Thekelan, Wekas dan Suwanting tetap dibuka.

Sekadar informasi, Merapi Merbabu de Trail ialah lomba lari trail epik yang mengikuti rute klasik Majestic Gunung Merbabu via Genting, Selo - Boyolali.