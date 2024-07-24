Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Serius Enak? Intip Warung Sate Viral di Jakarta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |17:10 WIB
Serius Enak? Intip Warung Sate Viral di Jakarta
Warung sate di Jakarta. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - sebagai pusat segala aktivitas di Indonesia, juga merupakan surga bagi para pencinta kuliner. Salah satu hidangan favorit bagi warga Jakarta adalah sate. Belakangan ini, Sate Klathak menjadi salah satu hidangan yang menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Berbeda sate lainnya, Sate Klathak memiliki keunikan tersendiri yang menyempurnakan cita rasanya. Walau begitu, mencari tempat makan sate paling enak di Jakarta bisa menjadi sebuah tantangan.

Maka itu, penting untuk mengetahui lebih dalam tentang sate klathak dan dcxi mana kamu bisa menemukan Sate Klathak terbaik di ibu kota.

Berikut adalah rekomendasi tempat makan sate enak di Jakarta. Mari ketahui apa yang membuatnya begitu istimewa.

Rekomendasi Tempat Makan Sate di Jakarta

Di Jakarta, Sate Klathak Pak Jede Khas Jejeran adalah salah satu tempat makan yang paling viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta kuliner. Tempat ini telah berhasil mencuri perhatian banyak penggemar sate dengan cita rasanya yang unik dan autentik, yang berasal dari Dusun Jejeran, Yogyakarta.

Keunikan dan kelezatan Sate Klathak Pak Jede Khas Jejeran membuatnya menjadi favorit tidak hanya di kalangan masyarakat biasa, tetapi juga di kalangan artis dan tokoh publik.

Banyak selebriti ternama dan tokoh penting yang pernah menyempatkan diri untuk mencicipi hidangan di sini, termasuk Ari Untung, Gus Miftah, Ridwan Kamil, Nicky Tirta, dan banyak public figure lainnya.

Popularitas sate ini bahkan menarik perhatian stasiun TV nasional seperti Trans 7, yang pernah meliput kelezatan dan keunikan dari Sate Klathak Pak Jede Khas Jejeran.

Lokasi Sate Klathak Pak Jede Khas Jejeran terletak di Jl. Bendungan Hilir No.12, RT.14/RW.3, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10210. Lokasi yang strategis ini memudahkan para pengunjung untuk datang dan menikmati berbagai hidangan yang disajikan.

      
