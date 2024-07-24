Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:33 WIB
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: Wiwie/Okezone)
A
A
A

ADA yang menarik dalam perayaan Hari Kebaya Nasional 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, hari ini. Kebaya legendaris milik mendiang Ibu Negara ke-2, Tien Soeharto, dipamerkan dalam acara tersebut.

Sekadar diketahui, semasa hidupnya Ibu Tien Soeharto selalu menggunakan kebaya saat mendampingi Presiden Soeharto saat menjalani tugas negara. Koleksi vintage ini menjadi tidak ternilai karena salah satu kebaya favorit Ibu Tien Soeharto.

Koleksi Kebaya Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: Wiwie/Okezone)
Koleksi Kebaya Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: Wiwie/Okezone)

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo, lantas menceritakan bagaimana awalnya delapan kebaya milik Tien Soeharto itu bisa mejeng di peringatan Hari Kebaya Nasional 2024. Ia menceritakan, awal mula koleksi kebaya Ibu Tien Soeharto itu merupakan pinjaman dari salah seorang anaknya, Titiek Soeharto.

“Ini asli kebayanya Ibu Tien Soeharto, langsung dipinjamkan sebanyak 8 kebaya beserta kainnya. Jadi kami sowan ke Ibu Titiek, bahwa kami akan menyelenggarakan acara Hari Kebaya Nasional dan mengundang beliau,” ujar Giwo, saat diwawancara di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, (24/7/2024).

Koleksi Kebaya Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: Wiwie/Okezone)
Koleksi Kebaya Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: Wiwie/Okezone)

“Ternyata beliau berinisiatif mau memperkenalkan kepada perempuan Indonesia kebaya yang dikenakan pada masa ibu Tien menjadi first lady, di masa hidupnya,” sambungnya. 

Delapan kebaya yang ditampilkan di ruangan khusus tersebut merupakan kebaya model Kutu Baru yang dipasangkan dengan kain wiron.

 

