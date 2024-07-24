Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Rayakan Hari Kebaya Nasional 2024, Komunitas Funky Kebaya Gelar Trunk Show

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:10 WIB
Rayakan Hari Kebaya Nasional 2024, Komunitas Funky Kebaya Gelar Trunk Show
Komunitas Funky Kebaya Gelar Trunk Show di Hari Kebaya Nasional 2024 (Foto: MPI/Wiwie)
A
A
A

HARI Kebaya Nasional 2024,  perdana diperingati hari ini, Rabu, (24/7/2024) setelah diresmikan. Peringatannya disambut antusias oleh sejumlah komunitas pecinta kebaya.

Salah satunya yakni Funky Kebaya Community, komunitas yang diinisiasi oleh desainer Lenny Agustin sejak 2020. Komunitas ini sendiri berfokus pada pengembangan kebaya sebagai aset dan identitas kebudayaan Indonesia.

Tentunya, dalam bentuk-bentuk yang populer dan relevan dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masyarakat terkini.  Komunitas Funky Kebaya lantas tak mau ketinggalan memperingati Hari Kebaya Nasional 2024 dengan menggelar ‘Kebaya Week’ di Suwe Ora Jamu, M Bloc Space pada 20 hingga 27 Juli 2024 mendatang.

Melalui kegiatan ini, Funky Kebaya Community hendak menyebarkan secara lebih luas esensi tentang kebaya. Kemudian, mengedukasi tentang bagaimana memodifikasi serta menginovasi untuk terus mengkontekstualkan kebaya dengan perkembangan zaman dan gaya hidup masa kini.

Fashion show Komunitas Funky Kebaya (MPI/Wiwie)
Fashion show Komunitas Funky Kebaya (MPI/Wiwie)

“Cita-citanya, adalah menjadikan kebaya sebagai salah satu desain fashion yang bisa dikembangkan oleh berbagai desainer. Bukan hanya desainer Indonesia, tetapi juga dunia,” ujar Ketua Funky Kebaya Community, dalam jumpa pers yang digelar di M Bloc, Jakarta, Rabu, (24/7/2024)

“Namun, tetap menjaga identitasnya sebagai salah satu warisan kebudayaan Indonesia,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
