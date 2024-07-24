Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Syifa Hadju hingga Putri Ariani Hadiri Perayaan Hari Kebaya Nasional

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |14:39 WIB
Tampilan Syifa Hadju hingga Putri Ariani Hadiri Perayaan Hari Kebaya Nasional
Hari Kebaya Nasional. (Foto: MNC)
A
A
A

PERAYAAN Hari Kebaya Nasional 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta hari ini diwarnai dengan ribuan perempuan berbalut kebaya warna-warni. Mereka tampak mengenakan berbagai jenis kebaya khas Indonesia. 

Mulai dari Kebaya Encim, Kebaya Kutu Baru, Kebaya Kartini, Kebaya Labuh, hingga Kebaya Kontemporer. Tak hanya 9.250 peserta yang hadir saja, sejumlah publik figur Tanah Air juga tak mau ketinggalan tampil dengan kebaya cantik mereka. 

Hari Kebaya Nasional

Sebut saja Prilly Latuconsina, Syifa Hadju, hingga beberapa penyanyi ternama Tanah Air seperti Yuni Shara, Andien Aisyah, hingga Putri Ariani. Di momen tersebut, Prilly dan Syifa Hadju tampak melenggang di atas panggung dalam balutan kebaya Nona dan Noni berwarna putih. 

Sementara Yuni Shara dan Andien bersama 3 personel 5 Wanita tampak kompak mengenakan kebaya dengan nuansa warna kuning dengan detail bordir bernuansa gold. 

Hari Kebaya Nasional

Namun, model kebaya kelimanya memiliki model yang berbeda-beda. Yuni Shara sendiri tampak mengenakan kebaya model kutu baru, sementara Andien tampak mengenakan kebaya janggan. 

Lalu, penyanyi Putri Ariani tampil dalam balutan kebaya kutu baru modern berwarna abu-abu dengan detail bordir payet bernuansa biru muda. Ia memadukannya dengan obey berwarna merah serta kain rok batik berwarna cokelat. 

Hari Kebaya Nasional

Penampilan Ibu Negara, Iriana Jokowi di momen tersebut juga tak kalah mencuri perhatian. Iriana tampil tak kalah elegan dalam balutan kebaya material velvet model kutu baru berwarna berwarna biru yang dipadukan dengan kain batik berwarna cokelat. 

Iriana lalu tampak memadukan kebaya tersebut dengan selendang batik berwarna cokelat yang senada dengan kain rok yang dikenakannya. Penampilannya juga kian elegan dengan kalung berlian emas putih yang melingkari lehernya, serta gaya rambut sanggul khas perempuan Jawa. 

 

