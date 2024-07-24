Iriana Jokowi Kenakan Kutubaru di Hari Kebaya Nasional 2024, Ini Sejarah dan Filosofi

Iriana Jokowi Kenakan Kutubaru di Hari Kebaya Nasional 2024, Ini Sejarah dan Filosofi (Foto: Wiwie/Okezone)

Ibu Negara Iriana Jokowi turut menghadiri perayaan Hari Kebaya Nasional 2024 yang digelar pertama kali di Istora Senayan hari ini. Iriana terlihat tampil elegan dalam balutan kebaya material velvet model kutu baru berwarna berwarna biru yang dipadukan dengan bawahan kain batik berwarna cokelat.

Iriana memadukan Kebaya Kutu Baru dengan selendang batik berwarna cokelat, senada dengan kain rok yang dikenakannya. Penampilannya juga kian elegan dengan kalung berlian emas putih yang melingkari lehernya, serta gaya rambut sanggul khas perempuan Jawa.

Sebenarnya bagaimana sejarah dan filosofi Kebaya Kutu Baru yang dikenakan Iriana Jokowi

Iriana Jokowi mengenakan Kebaya Kutubaru di Hari Kebaya Nasional (Foto: Raka/MPI)

Kebaya Kutu Baru merupakan kebaya asli Indonesia dan tidak menyebar ke wilayah lain di Asia. Kebaya model ini ditengarai muncul pada akhir 1920/awal 1930.

Dahulu, Kebaya Kutu Baru dipakai oleh perempuan keraton di acara-acara non-formal. Karena itu, jarang ditemukan foto-foto perempuan keraton yang memakai Kebaya Kutu Baru di acara-acara resmi.

Sedangkan unuk acara formal, biasanya perempuan keraton mengenakan kebaya panjang. Kebaya Kutu Baru menjadi salah satu jenis kebaya khas Indonesia yang memiliki tampilan elegan, cantik, dan anggun.

Seperti halnya dengan sejumlah jenis busana wanita khas Indonesia yang lain, Kebaya Kutu Baru juga mengalami banyak perkembangan.

Perkembangan Kebaya Kutu Baru terjadi dari masa ke masa, meski kehadirannya sudah sejak lama, namun ia mampu tetap eksis di era modern. Perkembangan pakaian kebaya ini bisa dilihat dari segi desain, bahan, dan corak maupun aksen yang diterapkan pada Kebaya Kutu Baru.