Kenalan dengan Clarice, si Influencer Muda Serba Bisa

CLARICE, penyanyi, model dan makeup serta beauty Influencer muda, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan prestasi yang luar biasa. Tren remaja ini menginspirasi jutaan orang dengan konten dan kecintaannya pada segala hal yang indah!

Di usianya yang baru 17 tahun, Clarice meraih kesuksesan luar biasa. Awalnya dikenal karena kemampuan menyanyi dan aktingnya yang luar biasa, Clarice kini bersinar di media sosial sebagai influencer kecantikan.

Sebagai platform di TikTok dan Instagram, Clarice menarik jutaan orang dengan konten kecantikannya yang menarik dan informatif. Dalam edisi Juli ini, HighEnd pun melakukan wawancara eksklusif dengan Clarice di mana kita mengeksplorasi detail kisahnya yang luar biasa. Clarice tidak pernah merencanakan atau bahkan mempertimbangkan untuk memasuki dunia kecantikan, namun seperti biasa, hidup ini penuh kejutan.



“Lockdown Covid-19 memang bikin pusing. Sempat bingung mau berbuat apa, makanya saya putuskan untuk tetap berkreasi dan membuat konten di media sosial. Pertama saya coba membuat tutorial makeup di TikTok,” jelasnya.

“Saya sangat suka membuat konten, saya suka mengeditnya, dan menurut saya itu menyenangkan,” kenang Clarice sambil tersenyum hangat.

Gadis muda ini dengan sepenuh hati menjalani perjalanan kreatifnya. Dia menikmati prosesnya dan terus mempelajari serta menyempurnakan kontennya hingga kini mencakup tips perawatan kulit dan topik kecantikan yang lebih luas. Melalui semua ini, dia tidak hanya mendapatkan pendukung tetapi juga tujuan.



"Selain menyenangkan bagi saya, ternyata membuat konten ini bisa membantu orang lain. Saya bisa memberikan tips media sosial kepada orang-orang yang tertarik dengan makeup atau perawatan kulit. Kemudian mereka bisa menyimpan tips tersebut dan menginspirasi orang lain. “Agar semua orang bisa belajar dan tahu caranya,” jelas Clarice.

Dia bahkan termasuk yang termuda. Kehidupan Clarice kini penuh dengan petualangan yang mempesona! Wajahnya terus menghiasi iklan dan pemotretan memukau, tak pernah gagal menarik perhatian.

Daftar dukungannya tidak ada habisnya dan dia bekerja dengan banyak merek terkenal. Pengaruhnya tidak bisa dipungkiri tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri.

Clarice baru-baru ini mendapat kesempatan bekerja sama dengan raksasa kecantikan Tiongkok di mana ia terpilih mewakili Generasi Z Indonesia dalam kampanye yang diadakan di Shanghai. Tak sampai disitu saja, brand yang sama bahkan mengajak Clarice untuk unjuk kebolehannya di atas panggung acara kecantikan terbesar di Jakarta, JxB 2024.