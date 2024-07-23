Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Waspada! Anak yang Bermain Gadget Rentan Alami Cyber Bullying

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |22:40 WIB
Waspada! Anak yang Bermain Gadget Rentan Alami Cyber Bullying
Anak yang Bermain Gadget Rentan Alami Cyber Bullying (Foto: Freepik)
KEMAJUAN pesat perkembangan teknologi saat ini membuat banyak orang tak bisa lepas dari gadget. Tak terkecuali anak-anak, yang saat ini tak dipungkiri memang banyak anak-anak yang sudah diberikan gadget oleh orang tuanya.

Ditelisik dari segi medis, tahukah bahwa memberikan gadget kepada anak-anak memberi dampak buruk bagi anak yakni rentannya anak bisa mengalami cyber bullying.

“Anak akan membuat kata-kata tidak baik, mengupload konten tidak baik.  Sehingga bisa memberikan dampak buruk pada diri dia dan orang lain, ujar Dokter Spesialis Anak Konsultan, Prof Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), dalam gelaran acara IDAI, Selasa (23/7/2024) di Jakarta.

Anak main gadget (Foto: Freepik)
Menurut penelitian yang dilakukan oleh UNICEF dan Kominfo RI pada 2011–2012 yang melibatkan sekitar  400 responden anak berusia 10–19 tahun dari 17 Provinsi di Indonesia, menemukan bahwa  13 persen di antaranya telah menjadi korban cyberbullying di dunia maya selama 3 bulan.

Bentuk perundungan yang diterima meliputi mulai dari nama mereka sendiri yang menjadi bahan ejekan, celaan penampilan visual fisik, hingga celaan profesi orang tua (misalnya petani atau nelayan)

 

