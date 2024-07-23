Hari Anak Nasional 2024, Momentum Pengingat Pentingnya Jaga Kesehatan Mental dan Fisik Buah Hati

PERINGATAN perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2024, tepat jatuh pada hari ini, Selasa (23/7/2024), bisa menjadi momentum orang tua dan masyarakat untuk lebih peka akan isu tentang anak.

Salah satu di antaranya ialah tentang pentingnya menjaga kesehatan anak, bukan hanya fisik semata tapi juga mental buah hati. Praktisi Kesehatan, dr. Ngabila Salama mengungkap masyarakat kini perlu semakin peduli, khususnya untuk kesehatan anak agar tak terpapar penyakit menular mau pun tidak menular.

“Sehat tidak hanya fisik, tapi juga mental. Sehat fisik adalah mencegah dari penyakit menular dan tidak menular,” ungkap dr. Ngabila dikutip dari siaran pesan singkatnya, Selasa (23/7/2024)

Ia melanjutkan, salah satu tindakan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada anak ialah dengan memenuhi hak imunisasi anak, yang mana bisa didapat secara gratis di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas dan posyandu.

Terdapat 15 jenis imunisasi yang perlu didapatkan anak untuk menjaga kesehatan mereka. Tepat di momen Hari Anak Nasional ini, dr. Ngabila mengimbau orangtua memastikan anak sudah mendapatkan imunisasi tersebut.

“Melindungi anak dari sehat fisik penyakit menular dengan memastikan cakupan imunisasi tinggi, merata, bermutu. Pastikan setiap anak mendapat semua yaitu 15 jenis imunisasi gratis dari pemerintah dari bayi baru lahir sampai dengan dewasa,” jelas dr. Ngabila.