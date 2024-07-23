Rayakan Hari Anak Nasional, 5 Ide Aktivitas Seru di Rumah dengan Si Buah Hati

HARI Anak Nasional (HAN) yang ke-40 tepat jatuh pada hari ini Selasa (23/7/2024), ini bisa menjadi momentum tepat para orangtua merayakan Hari Anak bersama buah hati tercinta.

Untuk menghabiskan waktu bersama si kecil di Hari Anak ini, Anda bisa menyiapkan beragam kegiatan seru dan menarik. Cara ini bisa menambah momen quality time dan bonding antara orang tua dan anak, sekaligus menyenangkan sang buah hati.

Tak perlu pusing, ada kok beberapa ide kegiatan seru dan menyenangkan yang bisa Anda lakukan bersama di Hari Anak Nasional ini. Penasaran, seperti apa kegiatan serunya? Berikut ulasan lima ide menariknya, dikutip dari Country Living, Selasa (23/6/2024)

1. Menggambar dan mewarnai: Aktivitas menyenangkan ini bisa Anda lakukan bersama anak dengan rentang usia yang luas, alias tak melulu anak yang masih belia tapi bisa juga dilakukan dengan anak yang sudah remaja atau dewasa.

Aktivitas seru dengan anak (Foto: Freepik)

Uji keterampilan menggambar anak dengan mendorong mereka membuat karya mereka sendiri. Beri mereka kertas, krayon, dan pensil warna atau cat. Ikut dan saksikan mereka mengeksplor diri saat menggambar dan mewarnai ini.

2. Membaca cerita: Beberapa cerita yang seru bisa jadi pilihan tepat agar anak tak bosan. Peragakan gerakan-gerakan menarik pada anak saat membacakan cerita ini. Jangan lupa juga untuk mengajak anak meniru adegan di cerita tersebut agar anak lebih aktif dan mengembangkan daya kreativitas dan imajinasinya.