HOME WOMEN BEAUTY

Kalah Pamor dari Retinol, Peptida Juga Bisa Bikin Awet Muda Loh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |14:34 WIB
Kalah Pamor dari Retinol, Peptida Juga Bisa Bikin Awet Muda Loh
Perawatan Kulit. (Freepik)
A
A
A

MESKI tidak sepopuler retinol atau asam hialuronat, peptida berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Peptida adalah rantai pendek asam amino yang merupakan bahan penyusun protein.

Saat dioleskan pada kulit, peptida bertindak sebagai molekul pemberi sinyal yang memberi tahu sel-sel kulit untuk memproduksi lebih banyak kolagen dan elastin, dua protein penting yang menjaga kulit tetap lembut, kenyal, dan awet muda. 

Kolagen adalah protein yang memberi struktur pada kulit, sedangkan elastin memungkinkan kulit kembali ke bentuk aslinya setelah diregangkan atau dikontrak. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut beberapa manfaat peptida untuk perawatan kulit yang perlu Anda ketahui.

Meningkatkan produksi kolagen
Peptida dapat membantu merangsang produksi kolagen kulit, yang sangat penting untuk menjaga kekencangan kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti garis dan kerutan.

Memperbaiki pelindung kulit
Peptida dapat membantu memperkuat lapisan pelindung kulit, yang mempertahankan kelembapan dan melindungi dari polusi dan faktor eksternal lainnya yang dapat merusak kulit.

Mengurangi peradangan
Peptida memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi kemerahan, iritasi, dan peradangan pada kulit. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau kondisi kulit seperti rosacea.

 

