Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Gemas Tasya Farasya Dirias Sang Anak, Netizen: Lucu Banget

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |15:30 WIB
Potret Gemas Tasya Farasya Dirias Sang Anak, Netizen: Lucu Banget
Potret Gemas Tasya Farasya Dirias Sang Anak (Foto: Instagram @tasyafarasya)
A
A
A

TASYA Farasya baru saja membagikan momen menggemaskan bersama sang putri, Maryam Eliza Khair atau akrab disapa Ayang. Lewat akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, beauty vlogger terkenal ini memerlihatkan momen bonding, quality time dirinya bersama anak sulungnya tersebut.

Seolah mengikuti bakat sang ibunda, Ayang  kini mulai gemar bermain make up. Bocah kecil menggemaskan itu terlihat begitu antusias saat hendak merias wajah sang ibu.

“Hai guys, hari ini Ayang mau make up-in mama,” ucap Ayang.

Dengan peralatan dan produk make up di tangan sang putri, Tasya membiarkan sang anak merias wajah cantiknya. Terlihat Ayang begitu jago mendadani Tasya, bahkan ia memulai sesi makeup ini dengan terlebih dahulu membersihkan wajah Tasya.

tasya farasya dan anak (IG Tasya)

Selanjutnya, Ayang mulai membubuhkan eye shadow di mata Tasya. Dengan jari-jari mungilnya, bocah 4 tahun ini merias mata sang ibunda dengan warna eye shadow bernuansa coklat. Kemudian Ayang pun memakaikan lipstik di bibir Tasya. Tak disangka, kemampuan make up Ayang sukses membuat kagum Tasya sebagai ibu.

“Pintar banget Ayang pakaikan (lipstik) mamanya,” puji Tasya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180453//acha-uW3A_large.jpg
Pergulatan Batin Acha sebagai Wanita dan Ibu, Sebelum Hakim Jatuhkan Palu Sidang Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3180118//deddy_corbuzier_dan_sabrina_chairunnissa-feGJ_large.jpg
9 Artis yang Jalani Proses Cerai pada Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/33/3179552//lapangan_padel_di_jakbar_yang_ambruk-kXu4_large.jpg
Tasya Farasya Histeris Atap Lapangan Padel Ambruk, Netizen: Vanue Kayak Tenda Kondangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178566//ibu_tasya_farasya_saat_jadi_saksi_di_pa_jaksel-BtDu_large.JPG
Reaksi Ibunda Tasya Farasya saat Tahu Kasus Dugaan Penggelapan Dana Libatkan Menantunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178504//tasya_farasya-DTx7_large.jpg
Punya Bukti Kuat, Tasya Farasya Siap Laporkan Dugaan Penggelapan Dana Ahmad Assegaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178485//tasya_farasya-vc2O_large.jpg
Alasan Tasya Farasya Hadirkan Sang Ibu sebagai Saksi dalam Sidang Cerai
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement