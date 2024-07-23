Potret Gemas Tasya Farasya Dirias Sang Anak, Netizen: Lucu Banget

TASYA Farasya baru saja membagikan momen menggemaskan bersama sang putri, Maryam Eliza Khair atau akrab disapa Ayang. Lewat akun Instagram pribadinya, @tasyafarasya, beauty vlogger terkenal ini memerlihatkan momen bonding, quality time dirinya bersama anak sulungnya tersebut.

Seolah mengikuti bakat sang ibunda, Ayang kini mulai gemar bermain make up. Bocah kecil menggemaskan itu terlihat begitu antusias saat hendak merias wajah sang ibu.

“Hai guys, hari ini Ayang mau make up-in mama,” ucap Ayang.

Dengan peralatan dan produk make up di tangan sang putri, Tasya membiarkan sang anak merias wajah cantiknya. Terlihat Ayang begitu jago mendadani Tasya, bahkan ia memulai sesi makeup ini dengan terlebih dahulu membersihkan wajah Tasya.

Selanjutnya, Ayang mulai membubuhkan eye shadow di mata Tasya. Dengan jari-jari mungilnya, bocah 4 tahun ini merias mata sang ibunda dengan warna eye shadow bernuansa coklat. Kemudian Ayang pun memakaikan lipstik di bibir Tasya. Tak disangka, kemampuan make up Ayang sukses membuat kagum Tasya sebagai ibu.

“Pintar banget Ayang pakaikan (lipstik) mamanya,” puji Tasya.