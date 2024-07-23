Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Susu Segar Dicampur Ubi Ungu, Jadi Minuman Lezat dan Menyehatkan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |23:36 WIB
Viral Susu Segar Dicampur Ubi Ungu, Jadi Minuman Lezat dan Menyehatkan
Susu ubi ungu. (Foto: TikTok @keziatabita)
KELEZATAN ubi ungu tampaknya tak perlu diragukan lagi. Ubi ini memiliki rasa manis alami yang khas dan sedap disantap dalam olahan apapun. Bila Anda bosan dengan olahan ubi yang hanya digoreng atau dikukus, maka cobalah kreasi satu ini. Yap, susu ubi ungu.

Kreasi ide minuman susu ubi ungu ini viral usai diunggah akun TikTok, @keziatabita. Dia mencoba berkreasi dengan menghaluskan ubi ungu dan mencampunya dengan segelas susu segar.

“Guys kalau kalian suka sama ubi ungu, kalian harus coba hack gue,” ucapnya.

Cara membuat susu ubi ungu inu pun sangat mudah. Anda hanya perlu mengukus ubi ungu sesuai selera. Setelahnya, haluskan ubi di dalam gelas sehingga bertekstur lembut. Kemudian, tambahkan segelas susu sapi segar ataupun susu oat. Susu ubi ungu ini pun siap dinikmati.

ubi ungu

Telusuri berita women lainnya
