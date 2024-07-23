Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengenal Dry Valleys, Tempat Terkering di Bumi 2 Juta Tahun Tak Diguyur Hujan

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:09 WIB
Mengenal Dry Valleys, Tempat Terkering di Bumi 2 Juta Tahun Tak Diguyur Hujan
Dry Valleys, tempat terkering di bumi 2 juta tahun tak diguyur hujan (Foto: Instagram/@natgeotravellerindia)
A
A
A

MENGENAL Dry Valleys tempat terkering di bumi yang berada di Antartika. Dry Valleys ialah salah satu tempat terkering di bumi yang diklaim tidak pernah mengalami hujan selama hampir dua juta tahun. 

Meski hal tersebut sangat kecil kemungkinannya dan ada beberapa catatan anekdot mengenai curah hujan di sana. Dry Valleys atau lembah kering ini ialah bagian yang sangat tidak biasa di Antartika.

Keberadaannya disebabkan oleh posisi Pegunungan Transantartika yang memaksa udara mengalir ke atas sehingga kehilangan kelembapannya dan tidak dihujani.

Kapten Scott pertama kali menemukan lembah kering ini pada tahun 1903. Ia dan kru ekspedisinya yakin bahwa tidak ada kehidupan di lembah tersebut.

Dry Valleys

(Foto: Instagram/@terranovacol)

Namun, ternyata berbagai macam ekosistem perairan tumbuh subur di iklim keras Dry Valleys karena aliran pencairan gletser yang mengalir ke danau-danau yang tertutup es. Aliran ini tidak konstan, namun bergantung pada kombinasi faktor sekitar suhu, angin, dan sinar matahari.

Mengutip laman Cool Antarctica, meski kondisinya sulit, terdapat beragam spesies di lembah kering ini. Penyebab nihilnya curah hujan di wilayah tersebut karena pengaruh angin Katabati, yakni angin pegunungan yang sangat lembap yang bergerak turun dan menjauhi lembah. 

Pegunungan tersebut mengubah jalur es yang menuju ke laut. Karena perubahan jalur es ini, air tidak mencapai Dry Valleys dan hujan pun tidak turun di sana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/56/3147964//ilustrasi-auLE_large.jpg
Peneliti Deteksi Gelombang Radio Misterius dari Bawah Lapisan Es Antartika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/612/3111353//putri_handayani_kibarkan_bendara_merah_putih_di_puncak_antartika-NaYw_large.jpg
Kisah Putri Handayani Kibarkan Merah Putih di Kutub Selatan, Berhasil Capai Puncak Tertinggi di Antartika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/56/3102573//ilustrasi-U3FS_large.jpg
Ternyata Inilah Tempat Terakhir di Bumi yang Ditemukan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/04/18/3101367//presiden_chile_gabriel_boric-3Lgp_large.jpg
Kunjungi Antartika, Presiden Termuda Chile Cetak Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/612/3096637//potret_liburan_spektakuler_guntur_priyoga_dan_apris_devita_di_antartika_bikin_netizen_takjub-YE5Z_large.jpg
Potret Liburan Spektakuler Guntur Priyoga dan Apris Devita di Antartika, Bikin Netizen Takjub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/612/3085473//mengerikan_ini_bukti_gletser_arktik_mencair_sangat_cepat_dalam_satu_abad_terakhir-3P5p_large.jpg
Mengerikan, Ini Bukti Gletser Arktik Mencair Sangat Cepat dalam Satu Abad Terakhir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement