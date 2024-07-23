Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mantap! 3 Maskapai Buka Rute Penerbangan Internasional Baru ke Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |16:45 WIB
Mantap! 3 Maskapai Buka Rute Penerbangan Internasional Baru ke Indonesia
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), mengungkap, terdapat sejumlah maskapai penerbangan yang siap menghadirkan rute penerbangan internasional baru ke Indonesia.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf, Nia Niscaya menyatakan, ada tiga maskapai penerbangan yang saat ini sedang menyiapkan rute penerbangan internasional tersebut, yaitu Jeju Air, Batik Air Malaysia, dan Super Air Jet.

Jeju Air merupakan maskapai penerbangan asal Korea Selatan yang akan membuka rute penerbangan Incheon menuju Denpasar, Bali, dan sebaliknya. 

"Jeju Air itu akan membuka penerbangan dari Incheon ke Denpasar mulai 27 Oktober 2024 yang dijadwalkan akan terbang tujuh kali sepekan dengan kapasitas 180 seat per hari," kata Nia.

Lalu, Batik Air Malaysia, akan membuka rute penerbangan dari Kuala Lumpur ke beberapa tujuan di Indonesia, yaitu Surabaya, Lombok, Padang, dan Pekanbaru dengan kapasitas penerbangan masing-masing 150 penumpang. 

Untuk penerbangan Kuala Lumpur-Surabaya dan Kuala Lumpur-Lombok akan dilaksanakan inaugural flight pada 1 Agustus 2024, sementara Kuala Lumpur-Padang dan Kuala Lumpur-Pekanbaru dijadwalkan pada 10 Agustus 2024.

Kemduian Super Air Jet juga akan menghadirkan penerbangan Kuala Lumpur-Aceh pada 3 Agustus 2024 dengan kapasitas 180 penumpang.

"Kalau kita lihat, originasi Kuala Lumpur bisa dimanfaatkan tentunya oleh orang-orang yang tinggal di Malaysia tetapi ini juga (penumpangnya) bisa dari negara-negara lain. Karena Malaysia ini juga terhubung dengan berbagai belahan dunia," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
