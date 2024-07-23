Wujudnya Menakutkan, Apakah Digigit Tokek Berbahaya?

TOKEK merupakan reptil yang termasuk dalam keluarga cicak besar. Biasanya di setiap rumah, terutama yang di sekitarnya banyak pepohonan hijau hewan ini banyak berkeliaran.

Meski seringkali dianggap menakutkan, namun kebanyakan orang sama sekali tidak mempedulikannya karena keberadaan hewan ini dianggap berguna mengusir serangga yang mengganggu.

Namun, bagaimana jika tokek ini menggigit seseorang? Berbahayakah? Jika Anda tergigit tokek hal pertama yang harus dilakukan ialah membersihkan area bekas gigitan menggunakan air bersih dan cairan antiseptik.

(Foto: Instagram/@dice.reptiles)

Racun tidak akan mencemari seluruh tubuh dengan melakukan hal ini. Gigi tokek berukuran kecil dan terkadang tetap berada di area yang terluka sehingga harus dibersihkan dan dicabut.

Jika lukanya dalam maka dapat menyebabkan pendarahan sehingga harus diambil tindakan untuk menghentikannya.

"Gigitan tokek dapat menyebabkan tetanus dan itulah mengapa sangat penting untuk mendapatkan suntikan tetanus," ungkap pengamat reptil, Vichar Rathod, melansir News18.

“Es tidak boleh ditempelkan pada area yang digigit dan juga tidak boleh diikat dengan perban,” tambahnya.