Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Turis Inggris Tidur di Ruang Seminar Hotel Imbas Microsoft Down

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |08:47 WIB
Kisah Turis Inggris Tidur di Ruang Seminar Hotel Imbas Microsoft <i>Down</i>
Kepadatan penumpang di Bandara Gatwick, Inggris imbas Microsoft down (Foto: AFP)
A
A
A

AKTIVITAS bandara di dunia mengalami kekacauan pada Jumat pekan lalu imbas layanan cloud Microsoft down. Terkait kekacauan itu, seorang turis asal Inggris mengungkap pengalaman pahit dari liburan musim panasnya usai pemadaman IT besar-besaran yang memicu kekacauan perjalanan tersebut.

Kate Bromley, yang terdampar di Yunani mengaku dia terpaksa tidur di lantai ruang seminar hotel bersama puluhan keluarga lainnya.

Wanita asal Chiswick, London barat itu ialah salah satu dari banyak penumpang yang terkena dampak pemadaman IT global yang membuat dunia terhenti pada hari Jumat.

Hal ini menyebabkan penerbangan dilarang terbang dan kekacauan meluas di bandara-bandara yang tak terhitung jumlahnya.

Penumpang telantar akibat Microsoft down

(Foto: AFP)

Maskapai penerbangan tidak bisa melakukan check-in penumpang, dan bahkan layanan dasar terminal bandara pun terganggu. 

Kate mengatakan bahwa penumpang dalam penerbangan yang dibatalkan ke Gatwick tidak mendapat informasi dari maskapai penerbangan TUI dan tidak tahu kapan mereka bisa terbang pulang.

"Kami diberitahu bahwa penerbangan Gatwick kami telah dibatalkan dan kami dikirim ke meja di mana kami diberitahu bahwa kami akan disortir dengan hotel dan tempat tujuan," katanya kepada LBC News.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180116//pemerintah-vXPb_large.jpg
RI dan Inggris Sepakat Perkuat Ekosistem Keamanan Siber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/15/3178087//mg5_ev-k2d4_large.jpg
Mobil Listrik MG5 Jalan Sendiri, Pemilik Kaget Diminta Rp11 Juta Buat Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177587//pangeran_andrew-PR1A_large.jpg
Pangeran Andrew Lepas Gelar Kebangsawanan Imbas Kasus Predator Seks Epstein
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177354//gaza-W3mg_large.jpg
Prancis dan Inggris Bahas Pasukan Internasional di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/320/3176268//penumpang_bandara_bali-aZfE_large.jpg
Ada Rute Baru Internasional, Bandara I Gusti Ngurah Rai Angkut 18,23 Juta Penumpang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/18/3174181//ilustrasi-ZcvL_large.jpg
Dua Tewas dalam Serangan Berdarah di Sinagoga Manchester, Pelaku Ditembak Mati
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement