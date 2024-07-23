Kisah Turis Inggris Tidur di Ruang Seminar Hotel Imbas Microsoft Down

AKTIVITAS bandara di dunia mengalami kekacauan pada Jumat pekan lalu imbas layanan cloud Microsoft down. Terkait kekacauan itu, seorang turis asal Inggris mengungkap pengalaman pahit dari liburan musim panasnya usai pemadaman IT besar-besaran yang memicu kekacauan perjalanan tersebut.

Kate Bromley, yang terdampar di Yunani mengaku dia terpaksa tidur di lantai ruang seminar hotel bersama puluhan keluarga lainnya.

Wanita asal Chiswick, London barat itu ialah salah satu dari banyak penumpang yang terkena dampak pemadaman IT global yang membuat dunia terhenti pada hari Jumat.

Hal ini menyebabkan penerbangan dilarang terbang dan kekacauan meluas di bandara-bandara yang tak terhitung jumlahnya.

(Foto: AFP)

Maskapai penerbangan tidak bisa melakukan check-in penumpang, dan bahkan layanan dasar terminal bandara pun terganggu.

Kate mengatakan bahwa penumpang dalam penerbangan yang dibatalkan ke Gatwick tidak mendapat informasi dari maskapai penerbangan TUI dan tidak tahu kapan mereka bisa terbang pulang.

"Kami diberitahu bahwa penerbangan Gatwick kami telah dibatalkan dan kami dikirim ke meja di mana kami diberitahu bahwa kami akan disortir dengan hotel dan tempat tujuan," katanya kepada LBC News.