Lagi Asyik Berfoto, Turis Digigit Kuda Pengawal Raja hingga Teriak Histeris

SEORANG turis di London, Inggris mengalami kecelakaan setelah digigit seekor kuda yang bekerja sebagai bagian pengawal kerajaan.

Lokasi itu berada di luar The Household Cavalry Museum, London atau sekitar satu mil dari Istana Buckingham. Saat itu, korban sedang mengunjungi lokasi dan asyik berfoto bersama salah satu kuda pengawal raja.

Dalam video tersebut, beberapa orang mendekati penjaga yang duduk di atas kuda dengan perlengkapan resimennya dan berpose untuk difoto.

Beberapa kali, kuda itu mengayunkan kepalanya ke arah orang-orang jika mereka terlalu dekat, dan tanda-tanda dipasang untuk memperingatkan pengunjung.

"Hati-hati: kuda bisa menendang atau menggigit. Jangan sentuh kendalinya. Terima kasih," bunyi peringatan itu.

Sialnya, saat wanita itu asyik berfoto, ia malah digigit kuda itu lantaran posisinya terlalu dekat. Kuda itu menggigit lengan korban persis di atas siku hingga membuatnya berteriak histeris.