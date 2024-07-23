Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Parah! Maskapai Ini Usir Penumpang Wanita demi Beri Kursi pada Seorang Menteri

Rizka Diputra , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |07:52 WIB
Parah! Maskapai Ini Usir Penumpang Wanita demi Beri Kursi pada Seorang Menteri
Penumpang Ethiopian Airlines diusir dari Pesawat demi seorang menteri (Foto: TikTok)
A
A
A

PENUMPANG wanita pesawat Ethiopian Airlines tujuan Nairobi memprotes pihak maskapai usai dikeluarkan paksa hanya demi memberi kursi kepada seorang menteri.

Dalam video yang diposting ke platform TikTok, nampak wanita itu dengan gagah berani memperjuangkan haknya demi bisa tetap terbang. Ia terlihat sedang berbicara dengan awak kabin, yang tampaknya tidak tertarik meladeninya.

Ia pun terpaksa turun dari pesawat setelah maskapai tersebut memberi jalan kepada seorang menteri, yang kemudian ditunjuk untuk terbang di ruangan itu.

Wanita itu menegaskan bahwa setiap orang adalah wajib pajak sehingga dia harus diperbolehkan duduk tanpa memandang status sosial atau jabatan tertentu. 

6 Etika Dasar di Pesawat yang Harus Dipahami oleh Penumpang

Namun, pada kenyataannya pihak maskapai sama sekali tidak bergeming dan sang menteri pun hanya bungkam tanpa berupaya meredakan situasi.

Setelah insiden itu viral maskapai Ethiopian Airlines pun buka suara. "Kesalahpahaman muncul di antara penumpang yang siaga, yang mengarah pada keyakinan yang menyimpang bahwa kursi mereka telah dialokasikan untuk VIP. Hal ini tidak terjadi, dan video yang beredar tidak mencerminkan rangkaian kejadian sebenarnya," kilah pihak maskapai, mengutip Free Press Journal.

Maskapai tersebut mengklaim bahwa ini wanita itu telah berlebihan sehingga fakta peristiwa sebenarnya tidak terungkap dalam video yang viral.

 

